Sorana Cîrstea, prima româncă ajunsă în turul 3 la Australian Open. Ce adversară de top o așteaptă în meciul următor

Sorana Cîrstea a devenit prima sportivă din România calificată în turul 3 al Openului Australian, ediția 2022. În turul secund, jucătoarea născută la Târgoviște a depășit ocupanta locului 96 WTA, Kucova, scor 6-2, 6-4.

Partida a înregistrat o durată de 76 de minute, timp în care Sorana Cîrstea a lovit de 30 de ori direct câștigător, un număr făcut și mai remarcabil de diferența winnerelor, oponenta sa lovind doar 6.

Sori continues playing great and gets the straight-forward win to move on to the 3rd round. Sorana Cirstea defeated Kristina Kucova 6-2, 6-4. #AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/qLADmNze8q

Controlând schimburile de mingi de pe linia de fund a terenului, Sorana Cîrstea a jucat un tenis minunat, în principal cu forehand-ul, presând excelent în cross și alegând de multe ori inspirat să încheie punctele în lung de linie.

Meciul s-a încheiat cu o dublă greșeală comisă de Kristina Kucova, care a comis 5 erori de acest tip de-a lungul confruntării, o imagine simbolică pentru desfășurarea acestei întâlniri.

Sorana Cîrstea la AO 2022

$161,275 este suma asigurată de Sorana Cîrstea prin calificarea în turul 3, fază competițională în care a ajuns și în ediția anterioară. Cu punctele WTA apărate, Cîrstea va lupta pentru un loc în săptămâna a doua de turneu împotriva finalistei de la Roland Garros, Anastasia Pavlyuchenkova (30 de ani, 11 WTA).

Scorul întâlnirilor directe dintre Cîrstea și Pavlyuchenkova este egal, 3-3. Duelul de la Melbourne va fi primul care va avea loc într-un turneu de mare șlem și întâiul, după o pauză de 3 ani și jumătate. Meciul va avea loc sâmbătă, 22 ianuarie.

3 matches on the schedule for the Romanians, 1st up has Sorana Cirstea taking the court for her R2 match against Kristina Kucova.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/RQvmahsE86