"Entuziasmantă!" Mats Wilander o pune în gardă pe Simona Halep înaintea meciului din turul al treilea de la AO 2022

Simona Halep s-a calificat fără emoţii în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia cu 6-2, 6-0, joi, la Melbourne.

Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numărul 14, a obţinut o victorie clară, în doar 66 de minute.

Eleva tandemului Daniel Dobre - Adrian Marcu va juca în turul al treilea cu Danka Kovinic (Muntenegru), care a dispus de Emma Răducanu cu 6-4, 4-6, 6-3.

"I'm ready to work harder and to get ready to play some good matches here."

Into the third round at #AO2022, @Simona_Halep is back ????#AusOpen pic.twitter.com/itKPxvZ5ff