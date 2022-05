„Nu mai poate rezista nici în top 30. Întoarcerea în primele 10 e foarte departe” Ce l-a întristat cel mai mult pe CTP, urmărind-o pe Simona Halep

Împătimit al tenisului, jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat întristat de priveliștea oferită de Simona Halep în meciul pierdut cu Qinwen Zheng, scor 2-6, 6-2, 6-1, în cadrul turului secund al competiției de la Roland Garros.

Ziaristul a notat cu stupoare că Simona Halep a revenit la tenisul ei vechi, un joc conservator, în care așteaptă greșeala oponentei. În condițiile date, CTP evaluează poziția valorică a Simonei Halep în circuitul actual în zona locurilor 50-60, departe de îndeplinirea obiectivului pentru 2022, setat personal de constănțeancă, adică revenirea în top 10 WTA.

Cristian Tudor Popescu: „Nu cred că mai poate rezista nici în primele 30 de jucătoare.”

„Cu tristețe am văzut acest meci. Oricum, nu-mi puneam mari speranțe. Pentru că am văzut-o pe Zheng cum a jucat în turul precedent și, mai îngrijorător, am văzut-o pe Simona cum a jucat la Paris cu Schunk. Halep a revenit la jocul ei conservator, de siguranță, pe care îl știm de ani și ani, și care nu o mai ajută în acest moment, nu mai poate ajunge nici măcar în sferturi la un turneu important cu un asemenea joc.

Primul set a fost mai degrabă pierdut de Zheng decât câștigat de Simona. Halep n-a făcut mare lucru, a jucat de pe fundul terenului, stânga, dreapta, așteptând să greșească adversara, ceea ce s-a întâmplat în primul set, când Zheng a greșit mult neforțat.

Apoi, chinezoaica a jucat tactic foarte inteligent, a lovit tot timpul cu spin, a ridicat mingea, în special cu forehandul, iar Simona a lovit multe mingi de deasupra umărului, în special pe rever, asta a fost secvența de baza începând cu setul 2. Zheng lovea cu dreapta inversă, se ferea de rever, trimitea pe reverul Simonei o minge tare, lovită, cu efect, mingea sărea sus, iar Simona, după 1-2-3-4 puncte, ceda,” a descris CTP desfășurarea meciului.

CTP: „Cel mai trist e că Simona a revenit la tenisul ei vechi.”

„Cel mai trist lucru e că a a revenit la tenisul ei vechi. Zheng joacă alt tenis, e agresivă, ați văzut-o de câte ori a riscat, a făcut și multe greșeli neforțate, dar a reușit și mai multe lovituri câștigătoare, așa se câștigă azi în tenis. Cu tenisul Simonei, nu poți să emiți pretenții mai sus de locul 50-60. Nu cred că mai poate rezista nici în primele 30 de jucătoare.

Nu înțeleg, pentru că am văzut câteva jocuri abordate altfel cu Mouratoglou la început, am văzut că poate juca și mai agresiv, că lua inițiativă. Din păcate, a fost doar un foc de paie”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

„Nu cred că avea șanse cu Ostapenko!”, a spus CTP, despre meciul care ar fi putut urma, în turul 3

„Având în vedere tot ce s-a întâmplat în ultimele meciuri, nu cred că Simona își mai poate schimba jocul. Poate să mai joace, firește, poți să rămâi așa în primele 50 de jucătoare din lume, dar întoarcerea în TOP 10 e foarte departe.

Paradoxal, e și ceva bun în faptul că a pierdut acum, în turul 2. Dacă nu mă înșel, urma un joc cu Ostapenko. Și nu mai vreau să văd un meci cu Ostapenko. Recent, Simona a pierdut un meci cu Ostapenko exact ca pe cel din 2017, din finala de la Roland Garros! Așa că mai bine că n-am văzut-o jucând iar cu Ostapenko, nu cred că avea șanse”, a declarat CTP pentru Gazeta Sporturilor.