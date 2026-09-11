În 2014, naționala masculină de baschet 3x3 cucerea aurul la prima ediție a Campionatului European, organizată în București. Reprezentativa feminină lua și ea „argintul” în 2016, iar în 2021 se clasa pe locul 7 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sunt repere pe care actualii tineri jucători le iau în seamă. Cu gândul la performanțele de mai sus pornește la drum orice tânăr care practică acest sport.
Robert Spoitoru visează să ajungă cu naționala masculină la o ediție a JO. Giulia Monor speră să joace în Womens Series. În baschetul 3x3 nu se câștigă senzațional din punct de vedere financiar, dar dorința de a reprezenta România la marile competiții este un deziderat care îi motivează pe cei doi sportivi.
Robert a descoperit baschetul în curtea școlii. Se juca împreună cu prietenii, i-a plăcut, iar părinții au înțeles repede că nu era doar o joacă de-o după-amiază și că băiatul e foarte talentat. Pentru Giulia, drumul spre panou a fost mai simplu, pentru că baschetul era deja în familie: „Părinții mei au jucat baschet și m-au îndrumat să fac și eu acest sport.”
Mingea de baschet îi unește pe cei doi îndrăgostiți și în timpul liber. Încurajările reciproce, sfaturile, aruncările repetate de sute de ori îi fac să meargă mai departe, chiar dacă au existat și momente dificile, cum a fost accidentarea Giuliei la lotul național Under 23: „După terminarea campionatului sau înaintea acestuia mergem în parc să facem aruncări sau să jucăm. Ne ajutăm unul pe celălalt.”
Lui Robert îi place la Giulia că „este muncitoare, amuzantă, loială și frumoasă.” Giulia îl caracterizează aproape în același registru: „Robert este foarte muncitor, încăpățânat, dar în sensul bun. Când are un scop, îl îndeplinește. Este amuzant și foarte iubitor.”
Robert, empatic. Giulia sare în ajutor
Iar când discuția trece dincolo de povestea de cuplu, calitățile lor umane sunt și mai importante: „Robert este o persoană foarte empatică, vede bunătatea în oameni”, iar „Giulia este o persoană bună, iubitoare, îți sare în ajutor mereu când ai nevoie”, spune Robert.
Pe teren se cunosc la fel de bine. Giulia apreciază la Robert viziunea asupra jocului, forma fizică și aruncările de trei puncte. Robert crede că Giulia aruncă foarte binede la distanță.
În baschetul 3x3 nu prea ai unde să te ascunzi, cum se mai spune la fotbal, de exemplu. Terenul e mic, jocul mai rapid, fiecare dintre cei trei jucători trebuie să fie permanent în priză. Poate că și de aceea li se potrivește acest sport. Amândoi sunt energici și dornici să dea cât mai mult pe teren.
Visurile nu sunt deloc mici
Robert este student în anul 3 la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București. Giulia a terminat aceeași facultate și este acum în anul 2 la Master, la Pitești.
Dar baschetul rămâne în centrul planurilor amândurora. Robert are un țel clar: „Îmi propun să ajung la Jocurile Olimpice și să intru în ierarhia celor mai buni jucători din lume.” Peste cinci ani se vede tot cu mingea în mână, jucând 3x3 la cel mai înalt nivel. Giulia visează la Women's Series și la meciuri împotriva celor mai bune jucătoare ale lumii. Peste cinci ani, se vede tot lângă teren, dar într-o altă postură: „Sper să antrenez o echipă de baschet.”
Vara aceasta le-a adus celor doi îndrăgostiți motive să creadă că visurile nu sunt chiar atât de departe. Robert a câștigat medalia de argint la Campionatul Național de Baschet 3x3 Under 23, alături de Matei Constantinescu, Matei Dorneanu și Cristian Mureșan, colegii săi de la CSU ASE. În finală, Agronomia București s-a impus cu 21-15. A jucat și pentru România U21 în Nations League, cu care s-a clasat pe locul 2 la primul stop de Nations League, el fiind printre primii marcatori ai turneului.
Pentru Giulia, vara a avut și o parte amară. A contribuit la calificarea echipei feminine U23 a CSU ASE la turneul final al Campionatului Național, însă o accidentare suferită la lotul național U23 a împiedicat-o să joace pentru medalie. Colegele sale Daria Toma, Cătălina Ion, Bianca Moroșanu și Alexandra Vasile au dus treaba până la capăt și au devenit campioane după o finală pe muchie de cuțit, 19-18 cu Sportul Studențesc.
Locul 2 în Nations League
Giulia are însă și propria amintire specială din Nations League: „Cea mai bună performanță a mea a fost locul 2 cu România la primul Nations League, în 2022, când am pierdut finala în fața Franței.”
Robert a ajuns firesc la 3x3 după ce jucase 5 la 5. În cazul Giuliei, baschetul i-a mai dat încă un motiv să aleagă acest drum: „Am fost sunată de antrenoarea noastră, Cristina Nae, și am acceptat. Și faptul că Robert era deja la CSU ASE m-a convins. Atât profa, cât și proful, Marian Zamfir, ne dau încredere, ne dau sfaturi foarte bune. Antrenamentele sunt interesante și ne ajută să devenim disciplinați și să lucrăm în echipă.”
Nu câștigă încă sume importante din baschetul 3x3 și nici nu încearcă să prezinte lucrurile altfel decât sunt: „Se câștigă, dar nu foarte mult, ținând cont de nivelul la care suntem în momentul de față.” În schimb, câștigă experiență și cresc: „Ne propunem ca de la an la an să îmbunătățim câte ceva la noi și să ne ajutăm colegii cât mai mult.”
Rapidul, prețul iubirii :)
Viața lor nu începe și nu se termină sub panou. Au și hobby-uri, mici plăceri obișnuite. Robert se joacă NBA cu prietenii și urmărește fotbalul – ține cu Rapidul! Giulia nu prea urmărește alte sporturi, dar relația cere uneori și sacrificii: „Uneori mă uit alături de iubitul meu la meciurile Rapidului.”
În rest, lucrurile sunt cât se poate de normale pentru doi tineri de 21 și 22 de ani. Filme, plimbări, ieșiri în oraș, prieteni și seri în care gătesc împreună.
Când sunt întrebați de ce ar recomanda copiilor baschetul 3x3, răspunsul lor dezvăluie câte ceva despre propria poveste: „Este un sport diferit, cu un joc rapid, fiecare jucător contează. Trebuie să fii atent și implicat. Pentru copii, este o modalitate foarte bună de a face sport, de a se distra și, în același timp, de a-și face prieteni.”
Robert și Giulia au început baschetul la 7 ani fără să știe unde îi va duce. Au găsit echipe, colegi, prieteni, loturi naționale, medalii și visuri. Și, undeva pe traseu, s-au găsit unul pe celălalt.