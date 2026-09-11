În 2014, naționala masculină de baschet 3x3 cucerea aurul la prima ediție a Campionatului European, organizată în București. Reprezentativa feminină lua și ea „argintul” în 2016, iar în 2021 se clasa pe locul 7 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sunt repere pe care actualii tineri jucători le iau în seamă. Cu gândul la performanțele de mai sus pornește la drum orice tânăr care practică acest sport.

Robert Spoitoru visează să ajungă cu naționala masculină la o ediție a JO. Giulia Monor speră să joace în Womens Series. În baschetul 3x3 nu se câștigă senzațional din punct de vedere financiar, dar dorința de a reprezenta România la marile competiții este un deziderat care îi motivează pe cei doi sportivi.

Robert a descoperit baschetul în curtea școlii. Se juca împreună cu prietenii, i-a plăcut, iar părinții au înțeles repede că nu era doar o joacă de-o după-amiază și că băiatul e foarte talentat. Pentru Giulia, drumul spre panou a fost mai simplu, pentru că baschetul era deja în familie: „Părinții mei au jucat baschet și m-au îndrumat să fac și eu acest sport.”

Mingea de baschet îi unește pe cei doi îndrăgostiți și în timpul liber. Încurajările reciproce, sfaturile, aruncările repetate de sute de ori îi fac să meargă mai departe, chiar dacă au existat și momente dificile, cum a fost accidentarea Giuliei la lotul național Under 23: „După terminarea campionatului sau înaintea acestuia mergem în parc să facem aruncări sau să jucăm. Ne ajutăm unul pe celălalt.”

Lui Robert îi place la Giulia că „este muncitoare, amuzantă, loială și frumoasă.” Giulia îl caracterizează aproape în același registru: „Robert este foarte muncitor, încăpățânat, dar în sensul bun. Când are un scop, îl îndeplinește. Este amuzant și foarte iubitor.”

Robert, empatic. Giulia sare în ajutor

Iar când discuția trece dincolo de povestea de cuplu, calitățile lor umane sunt și mai importante: „Robert este o persoană foarte empatică, vede bunătatea în oameni”, iar „Giulia este o persoană bună, iubitoare, îți sare în ajutor mereu când ai nevoie”, spune Robert.

Pe teren se cunosc la fel de bine. Giulia apreciază la Robert viziunea asupra jocului, forma fizică și aruncările de trei puncte. Robert crede că Giulia aruncă foarte binede la distanță.

În baschetul 3x3 nu prea ai unde să te ascunzi, cum se mai spune la fotbal, de exemplu. Terenul e mic, jocul mai rapid, fiecare dintre cei trei jucători trebuie să fie permanent în priză. Poate că și de aceea li se potrivește acest sport. Amândoi sunt energici și dornici să dea cât mai mult pe teren.