Ce onoare! Sloane Stephens, castigatoarea US Open, declaratie superba la adresa Monicai Niculescu dupa ce s-a calificat in semifinale la Miami

Sloane Stephens a eliminat-o pe Angelique Kerber in sferturile turneului de la Miami.

La finalul meciului, sportiva din Statele Unite ale Americii a surprins prin declaratia facuta atunci cand a fost intrebata de jurnalisti cat de grea a fost partida. Stephens a afirmat ca meciurile cu jucatoarele consacrate nu reprezinta o problema pentru ea. In schimb, o partida cu Monica Niculescu in primele tururi este mult mai dificila.

"Nu e mai greu cu jucatoare mai importante, pe terenul central. Cred ca munca grea o faci cand, spre exemplu, esti pe terenul 75 de la Beijing si joci cu Niculescu. Si ea da multe slice-uri in meciul cu tine. In esenta, trebuie sa lupti foarte tare si te chinui. Cred ca acestea sunt momentele in care trebuie sa muncesti ca sa ajungi pe terenul central", a declarat Sloane Stephens la finalul meciului.

Stephens, aflata acum pe locul 12 in clasamentul WTA, a eliminat-o pe Niculescu in turul 3 la Miami. Stephens a castigat anul trecut US Open.