Ce a sfătuit-o Ion Țiriac pe Simona Halep înainte de turneul de la Miami: "Ea face absolut de capul ei"

Legendarul Ion Țiriac a adus în discuție revenirea pe teren a Simonei Halep după o absență de un an și jumătate. Fostul jucător de tenis a oferit o serie de observații și sfaturi pentru Halep, subliniind importanța unei întoarceri prudente și strategice.

"Rareori m-a ascultat"

Simona Halep, care a câștigat procesul la TAS și a văzut suspendarea redusă în cazul de dopaj, se pregătește să revină în circuit la turneul de la Miami, unde a primit un wildcard. Cu toate acestea, Ion Țiriac a avertizat că ar fi mai înțelept pentru Halep să aștepte începerea sezonului de zgură, suprafața pe care se simte cel mai confortabil românca.

„Rareori m-a ascultat”, a spus Țiriac, dar a recunoscut că atunci când Halep l-a urmat, a avut succes. Fostul jucător de tenis a subliniat că o revenire prea rapidă pe teren ar putea fi riscantă pentru Halep, care ar trebui să ia în considerare faptul că a stat departe de competiții pentru o perioadă semnificativă.

În plus, Ion Țiriac a criticat abordarea foștilor antrenori ai lui Halep, susținând că ar fi trebuit să fie încurajată să petreacă mai mult timp pe teren, într-o muncă fizică și mentală intensivă.

Ce a avut Țiriac de spus

„Am acest privilegiu ca domnișoara Halep să vină și să mă întrebe. Dar orice îi spun, ea face absolut de capul ei. Rar, rar m-a ascultat. Și din când în când, când m-a ascultat, a făcut bingo! Nu atât că sunt deștept eu, dar am 60 de ani de când sunt în sportul ăsta.

Halep trebuie s-o ia foarte încet cu revenirea pentru că a uitat ce înseamnă «fifteen-love»», «thirty-all», «Game Halep!» sau game aialaltă! Un an jumătate înseamnă o viață întreagă.

Aș sfătui-o, deși s-a antrenat tot timpul, să se gândească dacă e mai bine să înceapă doar pe zgură. Mai e doar un turneu pe hard, la Miami. Iar acolo sunt vreo 20 de fetițe între 18 și 21 de ani, de peste 1,80 metri, care servesc cu 200 km/h. Eu aș juca cinci ore în fiecare zi pe zgură!”

„Mi-ar fi fost foarte drag să am timp și s-o fi putut s-o iau pe Halep la 15 ani sau la 16 ani. Halep, în primul rând, la 14-15 ani n-a fost sfătuită destul de bine. Baza fizică atunci se face.

S-a greșit că a jucat prea puțin. Trebuia să joace câte trei, patru sau cinci ore pe zi. Și putea, având în vedere ambiția ei! De la 15 ani eu nu mă mai gândesc la vârstă, ci numai la performanța pe care o pot face cu un jucător”, a declarat Ion Țiriac, pentru GSP.

Revenirea Simonei Halep pe teren este așteptată cu nerăbdare de fanii tenisului, dar este clar că Ion Țiriac consideră că trebuie gestionată cu grijă și înțelepciune pentru a evita riscurile de accidentare și pentru a maximiza performanța pe termen lung a campioanei române.