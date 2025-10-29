GALERIE FOTO Carlos Alcaraz, eliminat de numărul 31 ATP, în primul meci la Mastersul din Paris

Marcu Czentye
Carlos Alcaraz, eliminare neașteptată de nimeni, în primul meci jucat la Paris-Bercy.

Campion la Roland Garros și US Open în acest an, în turneele de mare șlem, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a fost oprit, surprinzător, în turul secund al competiției ATP Masters 1000 de la Paris.

Câștigător la Monte-Carlo, Roma și Cincinnati, în 2025, în calendarul întrecerilor de o mie de puncte, jucătorul din Murcia a fost depășit de britanicul Cameron Norrie, în trei seturi.

Alcaraz, eliminat după ce a condus cu 1-0 la seturi

  • 54 de erori neforțate a comis Alcaraz, în meciul cu Norrie, de la Paris.

La treizeci de ani, ocupantul poziției treizeci și unu în clasamentul mondial a revenit de la 0-1 la seturi împotriva lui Carlos Alcaraz și a obținut calificarea, scor 4-6, 6-3, 6-4, după două ore și douăzeci și cinci de minute de joc.

Nu m-am simțit bine astăzi. Am făcut multe greșeli... Nu am simțit mingea. Sunt foarte dezamăgit de nivelul meu de astăzi, dar asta e situația,” a declarat Carlos Alcaraz, care rămâne acum cu mai mult timp de pregătire pentru Cupa Davis și Turneul Campionilor, cele mai importante competiții ale sfârșitului de sezon.

E doar a treia oară, din 1990, când favoritul principal al turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy pierde, în primul tur. Prin aceeași experiență au trecut Pete Sampras și Roger Federer, în 1996, respectiv în 2009, conform OptaAce.

Alcaraz, opt titluri în 2025: 67 de victorii și 8 eșecuri

Este al doilea eșec consecutiv, suferit de Carlos Alcaraz, după cel neoficial, din finala „Six Kings Slam”, în care a cedat în fața rivalului Jannik Sinner.

Alcaraz se poate regrupa înaintea unei luni noiembrie intense. În săptămâna 9-16 noiembrie, la Torino, are loc Turneul Campionilor, pe când, în săptămâna 18-23 noiembrie, Alcaraz ar putea să readucă în Spania „Salatiera de argint,” uriașul trofeu pus în joc în Cupa Davis.

