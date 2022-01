Mama lui Novak Djokovic, declarație incredibilă: „Nu puteți să îl împușcați, e tenismen, nu politician sau criminal!”

Cu câteva ore înainte ca Novak Djokovic să clarifice pe Instagram lucrurile rămase neexplicate cu privire la testarea pozitivă din decembrie și la falsul în declarații utilizat în momentul intrării în Australia, mama numărului 1 ATP, Dijana Djokovic a declarat că fiul său probabil nu știa că fusese pozitiv cu COVID.

Novak Djokovic a făcut un test COVID în după-amiaza zilei de 16 decembrie, primind rezultatul în seara aceleiași zile, iar vizita la centrul de juniori și interviul acordat L'Equipe au avut loc în 17 decembrie, rezultând că Novak Djokovic știa că este pozitiv la COVID în acele zile.

„Nu pot să spun exact ce s-a întâmplat, pentru că nu am fost acolo. Am citit despre subiect în presă, dar nu am vorbit cu Novak despre asta. Ce pot să spun e că judecătorul Kelly a avut la dispoziție 7 ore să audă cazul, iar apoi a decis ca Novak să fie liber,” a punctat Dijana Djokovic.

Întrebată despre aparițiile fiului său în public ca persoană pozitivă la COVID, Dijana Djokovic a replicat: „Nu a știut, probabil că nu a știut. Când și-a dat seama că e pozitiv, a intrat în izolare. Nu pot să spun nimic despre asta. Cel mai bine e să îl întrebați pe el,” a declarat Dijana Djokovic pentru Sunrise.

„Citind presa, am văzut că există posibilitatea ca el să fie în continuare deportat, lucru care m-a îngrijorat mult. Ne rugăm cu toții să rămână și să joace. Nu puteți să îl împușcați, e un tenismen, nu e vreun politician sau criminal,” a adăugat Dijana Djokovic, potrivit Punto de break.

„Vă mulțumesc. Sper că va juca și va câștiga, să arate lumii că este cel mai sănătos om din lume și că e cel mai bun jucător din lume,” a fost mesajul de încheiere transmis de mama liderului ATP.

"He didn’t know because when he realised he was positive then he go to isolation"

Novak Djokovic's mum Dijana claims the tennis champion wasn't aware he was infected with COVID-19 when he was photographed out and about last month. pic.twitter.com/qi3SpiOlqn