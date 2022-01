„Dacă are vreun motiv, trebuie dezvăluit. Altfel, lucrurile vor fi urâte.” Rod Laver, avertisment pentru Novak Djokovic

Legenda tenisului australian, Rod Laver consideră că este în interesul liderului ATP, Novak Djokovic ca acesta să comunice fanilor tenisului motivul din spatele deciziei prin care a fost scutit medical de vaccinarea anti-COVID în vederea participării la Openul Australian, ediția 2022.

„Dacă are un motiv, atunci ar trebui să îl aflăm. Da, ești un jucător grozav și ai performat la nivel înalt, câștigând atât de multe turnee, deci nu poate fi ceva fizic. În cazul acesta, care e problema? Dacă nu va răspunde clar la această întrebare, Djokovic ar trebui să se aştepte la ostilitate din partea fanilor de fiecare dată când iese din hotelul în care stă. Vorbim de un oraş care în 2020 a stat 260 de zile în lockdown. Lucrurile pot deveni urâte,” sunt cuvintele exprimate de Rod Laver, preluate de Raquet.com.

De aceeași părere este și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, unchiul său, Toni, care a afirmat că se aștepta ca Djokovic să nu participe la Australian Open. „Aproape șase milioane de oameni și-au pierdut viețile și mai mulți au primit vaccinul. Mi-ar plăcea să cred că Djokovic știe toate aceste lucruri și că va clarifica dubiile, în semn de înțelegere,” a spus Toni Nadal.

Adăugând, unchiul marelui tenismen iberic a punctat următoarele: „Trebuie să admit că, până la anuțul făcut marți, am crezut că sârbul va renunța la participare sau că va primi vaccinul pentru a fi prezent la Australian Open,” a spus fostul tehnician al lui Rafael Nadal, potrivit Marca.

