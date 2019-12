BREAKING NEWS: Andy Murray nu va participa la Australian Open 2020, din cauza unei recidive

Din articol Andy Murray nu va participa la Australian Open 2020 si Cupa ATP

Andy Murray a recidivat si nu va fi apt de joc pentru primul turneu de mare slem al anului 2020.

Andy Murray nu va participa la editia 2020 a Openului Australian, din cauza unei recidive suferite in zona pelvisului.

"Am muncit foarte mult ca sa ajung in faza de a putea juca la cel mai inalt nivel si sunt suparat de faptul ca nu voi putea juca in Australia in ianuarie," a spus Andy Murray pentru BBC.

"Dupa Australian Open in 2019, cand nu eram sigur daca voi mai juca vreodata tenis, am fost entuziasmat de ideea de a reveni in Australia, iar acest lucru ma face si mai trist. Din nefericire, am suferit o recidiva recent si, ca masura de precautie, am nevoie sa lucrez la remedierea ei inainte de a ma intoarce pe teren pentru a concura," a mai spus Murray.

Australian Open 2020 va incepe in 20 ianuarie si se va incheia pe 2 februarie cu finala masculina. Printre favoritii de top ai tabloului masculin se vor regasi Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, dar si reprezentantii noii generatii: Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alexander Zverev si Daniil Medvedev.