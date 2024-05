Ce personalități au fost prezente pe ”Santiago Bernabeu”, la semifinala Real Madrid - FC Bayern

Real Madrid a fost asediată cu cereri de bilete și a primit peste jumătate de milion de solicitări, astfel încât abia a putut să pună biletele în vânzare pentru acest meci. 78.000 de fani privilegiați au avut șansa de a urmări meciul pe stadionul "Santiago Bernabéu" din capitala Spaniei.

O imagine memorabilă de la meci a fost cea a unei loje spectaculoase, în vârf cu fostul campionul mondial la Formula 1, Fernando Alonso. Membrul onorific al Real Madridului și-a adus și colegii în tribune pentru a se bucura de meci.

Alături de el, nume precum Raúl González, Seedorf, Arbeloa și Oliver Kahn nu au lipsit. Julio Baptista a fost și el prezent, dar la meciul care va decide a doua finalistă au fost văzuți și alți mari foști jucători ai "galacticilor" precum Sami Khedira și Michael Owen.

Real Madrid have invited Oliver Kahn to the Santiago Bernabéu. #UCL #RMAFCB pic.twitter.com/Br3ArARR3j