Andreea Prisăcariu (22 de ani, 407 WTA) și-a invitat fanii la o sesiune de întrebări și răspunsuri pe platforma de socializare Instagram. Sportiva din Iași care nu a reușit să pătrundă în top 200 WTA în acest sezon, deși își propunea acest lucru, la finalul anului trecut, a declarat că rămâne pe picioare și va continua să găsească soluții pentru a-și îndeplini visurile.

„Sunt mai mult... mult mai mult de atât. Mi-am găsit calea și vreau să explorez și să simt cu adevărat. Oamenii care mi-au promis că mă vor salva nici măcar nu mi-au sărit în ajutor, așadar în viață trebuie să te salvezi singură,” a fost unul dintre răspunsurile mai lungi ale jucătoarei de tenis legitimate la Clubul Sportiv Dinamo București.

„Visurile mele s-au mărit și au devenit mai puternice. Despre ce simt în interiorul meu... e dur în ambele sensuri, personal și profesional, dar sunt o persoană puternică și continui să merg înainte,” a mai spus Andreea Prisăcariu, care a debutat în acest an în echipa națională a României de tenis feminin, în barajul cu Polonia.

La două dintre întrebările mai scurte, Andreea Prisăcariu a avut două replici interesante. „Planuri pentru extra-sezon? Sper că niște seri de petrecere și dans,” a fost întrebarea pusă de un fan.

„În primul rând, eu nu beau. În al doilea, am presezonul, nu am timp de pierdut, frate!”, a răspuns Andreea Prisăcariu. În plus, aceasta a dezvăluit că obiectivul său pentru anul 2023 este să rămână sănătoasă și să muncească mai mult decât toată lumea,” a completat Andreea Prisăcariu.

În 2022, Andreea Prisăcariu a debutat în echipa națională a României de Cupa Billie Jean King, în barajul cu Polonia. Prisăcariu a fost învinsă de liderul WTA, Iga Swiatek, scor 6-0, 6-0.