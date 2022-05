Simona Halep a greșit neforțat doar de zece ori, în meciul câștigat în minim de seturi, scor 6-4, 6-4, în defavoarea americancei Cori Gauff.

Partida a contat pentru optimile de finală a turneului WTA 1000 de la Madrid, în care Simona Halep a adunat 30 de victorii de-a lungul carierei, dar succesul nu a venit fără stres și o luptă psihică fenomenală dată de sportiva din România.

Revenind de la 1-4 în setul doi, Simona Halep a trecut cu brio primul test psihologic major, sub comanda lui Patrick Mouratoglou, descurajând-o pe „Coco” Gauff prin jocul exact defensiv, care nu a permis decât un număr infim de erori.

Cu toate acestea, când Cori Gauff s-a desprins în setul al doilea, Simona Halep și-a pierdut cumpătul preț de câteva secunde, în care și-a lovit fruntea cu palma, în semn de auto-reproș.

Nu este un gest singular în istoria meciurilor Simonei Halep, obișnuită să își exprime starea de nervozitate pe teren tocmai pentru a-și recupera starea de calm cât mai repede, în vederea punctelor următoare.

Strategia a funcționat încă o dată, Simona Halep gestionându-și nervii exemplar în majoritatea punctelor relevante ale partidei, în timp ce Cori Gauff a stat mult mai slab la acest capitol, comițând trei duble greșeli în finaluri de game-uri cruciale în această confruntare.

