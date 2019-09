"Am depus multa munca si efort!" Peformanta istorica pentru Bianca Andreescu! Este prima jucatoare care reuseste acest lucru!

Bianca Andreescu a intrat in istorie.

Bianca Andreescu a intrat in cartile de istorie a tenisului feminin. Canadianca cu origini romane este prima jucatoare din toate timpurile care castiga turneele de la Indian Wells, Toronto si US Open in acelasi an.

Performanta este si mai impresionanta, in conditiile in care Bianca a bifat-o la varsta de numai 19 ani. Pentru a ajunge aici, Andreescu a avut nevoie de multe ore de munca, insa a declarat ca este multumita cu sacrificiile pe care le-a facut pentru tenis.

Bianca Andreescu: "Am depus multa munca, am facut multe sacrificii, dar toate au meritat”

Realizarea Biancai Andreescu este iesita din comun, in mod special datorita faptului ca Bianca a revenit cu brio dupa o accidentare la umar care i-a dat batai de cap timp de 5 luni in acest an, dupa finalul competitiei de la Indian Wells din martie.

Bianca Andreescu este actualmente numarul 5 WTA, devansand-o pe Simona Halep cu o unitate in clasamentul mondial.

Simona poate recupera diferenta minima dintre cele doua in aceasta saptamana, intrucat Bianca Andreescu nu va participa la turneul Premier 5 de la Wuhan.