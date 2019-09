Bianca Andreescu are obiective uriase! Tatal ei a dezvaluit ce planuri are jucatoarea: "Abia asteptam"

Tatal campioanei de la US Open 2019, Nicu Andreescu a declarat ca abia asteapta sa se intoarca in 2020 la New York City, unde fiica sa planuieste sa isi apere titlul castigat de curand.

Nicu Andreescu: „Abia asteptam sa revenim la anul, sa ne aparam titlul.

„Este greu de descris acel feeling (n.r. cand iti vezi copilul castigand US Open). E ceva de nedescris. Nu credeam ca va reusi aceasta performanta, mai ales pentru ca a fost accidentata. Nu speram ca va reusi acest lucru. Dar Bianca si-a dorit sa revina mai puternica, iar acum umarul ei este tot mai bine. Nu este nicio surpriza dupa ce s-a intamplat la Indian Wells si Toronto. Cred ca Bianca apartine celei mai inalte elite in tenis”, a mai spus tatal Biancai Andreescu.

„Sa fiu sincer, a fost ideea mea sa o dam pe Bianca la tenis. Bineinteles, sotia m-a sustinut” a declarat Nicu Andreescu, tatal campioanei de la Flushing Meadows.

„Sunt foarte multe sacrificii pe care le-am facut. Noi, ca parinti si mai ales Bianca am facut multe sacrificii. Am crezut in ea, am sustinut-o si rezultatele se cunosc” a adaugat Nicu Andreescu pentru RTVNY.

„Bianca a inceput tenisul in Romania, doi ani si jumatate. A facut primele clase acolo, unde a invatat sa scrie si sa citeasca” a mai spus tatal Biancai.

„Faptul ca noi vorbim acasa romaneste o ajuta, la fel ca faptul ca ne vizitam bunicii din Valcea in fiecare an, unde trebuie sa vorbeasca romaneste. Vorbim mai putin romaneste cand Bianca nu este acasa, dar sper sa nu uite limba”, a declarat Nicu Andreescu.

„Speram ca Bianca sa nu mai fie accidentata. Cred ca daca va fi sanatoasa, va putea face multe in tenisul feminin”, a spus tatal numarului 5 WTA.

„De cateva ori mi-am astupat urechile. Stiam ca stadionul o sa fie cu Serena, era si normal, dar cumva Bianca a reusit sa uite de ce se intampla in exterior si sa se focalizeze pe tenis.”

„Eu am crezut ca va fi 6-2, 6-2, a fost 6-3, 7-5, dar ma bucur ca a castigat”, a conchis Nicu Andreescu.