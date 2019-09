Primire de PRINTESA pentru Bianca Andreescu in Canada. Premierul Justin Trudeau a facut spectacol: "Va multumesc ca ati emigrat aici"

Bianca Andreescu s-a intors in Canada cu trofeul US Open.

Noua campioana de la US Open, Bianca Andreescu, s-a intors in Missisauga cu primul trofeu de Mare Slem din istoria Canadei. La eveniment a participat si premierul canadian Justin Trudeau, cel care le-a multumit parintilor Biancai pentru faptul ca au ales sa emigreze in Canada.

"Multumim Nicu si Maria, multumim pemntru ca ati crescut o fata extraordinara, o campioana incredibila, va multumim ca ati ales Canada sa va intemeiati o familie. In tara asta, orice este posibil. Voi si multi altii au demonstrat asta. Multumesc tuturor, dar, mai ales, multumes Bianca", a spus Justin Trudeau la microfon.

La eveniment a fost dezvelita si placuta cu numele strazii botezate in onoarea Biancai Andreescu. Bianca e nascuta in Canada, insa parintii ei s-au mutat pentru cativa ani in Romania, unde a inceput si tenisul. Ei au emigrat apoi definitiv in Canada, unde Bianca si-a continuat cariera si a ajuns sa lupte cu succes pentru trofeul US Open la doar 19 ani.

Prime Minister @JustinTrudeau thanks Bianca’s parents for choosing Canada to start their family and raising an incredible, inspirational daughter.@Bandreescu_ | #SheTheNorth ???? pic.twitter.com/DIj5eCIq1U — Tennis Canada (@TennisCanada) September 15, 2019

???? Prime Minister @JustinTrudeau is in the building to meet our Canadian tennis queen. ???? What a moment for @Bandreescu_... and JT. ????????????#SheTheNorth pic.twitter.com/HxpLgD7VUz — Tennis Canada (@TennisCanada) September 15, 2019