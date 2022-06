de Gabi CHIREA

Jaqueline Cristian (24 ani) s-a accidentat grav la genunchi, în turul secund turneului de la Doha, în februarie 2022.

Cu șanse bune să intre în top 50 WTA, sportiva din București a trecut printr-o operație dificilă, o recuperare anevoiasă și vrea să se întoarcă pe teren la ediția din acest an a US Open (29 august - 11 septembrie). Tenismena se recuperează împreună cu fotbaliștii FCSB și kinetoterapeutul Ovidiu Kurti, în sala de forță a clubului de la Berceni, iar până la revenirea în competiții își dă disertația pentru un master în Comunicare și visează la salturile cu parașuta.

Jaqueline Cristian: "Comunicarea e foarte importantă pentru mine"

"În această vară trebuie să dau și disertația, pentru masterul în Comunicare, la Universitatea Ecologică. Îmi place acest domeniu - mass-media, comunicare, relații publice, publicitate. Sunt o persoană deschisă, vorbăreață, pentru care comunicarea e foarte importantă. Cred că comunicarea este esențială în viață și în sport. De obicei, sportivii studiază în domeniul sportului, dar am vrut să diversific și mi-am dat seama că e un domeniu plăcut. Cred că mă ajută să comunic mai bine, să înțeleg mai bine dinamica conferințelor de presă, a interviurilor, să înțeleg modul în care funcționează relațiile publice.

Am văzut, în acest an, mai multe meciuri decât în toată viața. Am fost pe fază la orice meci transmis. La început, mi-a fost greu să mă uit la tenis la televizor, dar apoi am văzut latura didactică. Am studiat concurența, am studiat stilul și mișcările jucătoarelor din circuitul WTA. În afară de meciuri, chiar am stat foarte mult cu familia și cu prietenii, pentru că nu mi se întâmplă foarte des să stau atât de mult acasă sau într-un oraș. Nu mai fusesem de mult acasă, de Paște sau de ziua mea.

Jaqueline Cristian: "Am slăbit patru kilograme"

Nu m-am îngrășat, după accidentare. Din contră, am slăbit. Cred că am slăbit patru kilograme. Glumeam că am găsit un nou regim de slăbit. Nu am mai avut poftă de mâncare, pentru că nu m-am mai antrenat la nivel maxim. Am avut zile în care uitam să mănânc. Simțeam că trebuie să mănânc doar când aveam dureri mari și trebuia să iau pastile. Am avut o perioadă în care am fost vegană, dar s-a terminat. Eu sunt mâncătoare de carne. Pot să mănânc avocado și fruncte până mâine, dar nu mă satur.

Încă nu am apucat să fac skydiving, după operație, am zis că mai aștept cu recuperarea, ca să fiu mai liniștită. Am sărit de câteva ori până acum cu parașuta și îmi place, e pasiunea mea și un sentiment pe care îl caut destul de des, e o injecție de adrenalină. Când îmi permite programul, când sunt sănătoasă și când sunt acasă, îmi place să fac asta", a declarata Jaqueline pentru Sport.ro.