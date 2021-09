Emma Răducanu dezvăluie ce i-a transmis tatăl său român după finala câștigată la US Open: „El e greu de mulțumit”  Apariție elegantă la conferința de presă

Senină, bucuroasă și îmbrăcată într-o rochie elegantă de culoare neagră, Emma Răducanu s-a prezentat în fața jurnaliștilor de la New York cu un zâmbet larg, care nu a pierit pe durata celor 12 minute ale ultimei conferințe de presă susținute la Flushing Meadows în acest an.

Întrebată dacă a vorbit cu părinții săi după meci, sportiva britanică cu origini românești a răspuns: „Am vorbit cu părinții după meci și au vrut să știe cum mă simt în aceste momente. Tatăl meu mi-a spus: 'Ești mai bună decât tatăl tău a crezut.' Tata e dificil de mulțumit, dar am reușit să fac asta azi,” a declarat Emma Răducanu despre Ion Răducanu.

Emma Răducanu: ”Tatăl meu mi-a spus după meci că sunt mai bună decât a crezut că sunt!”



„Te-ai gândit cum ți se va schimba viața după acest turneu?”



„Nu m-am gândit la lucrurile acestea. După meci, am făcut duș și mi-am urmat rutina. Nu am nicio idee când mă duc acasă, nu știu ce fac mâine. Doar îmbrățișez momentul și cred că e momentul să îmi iau gândurile de la orice plan, orice program. Acum, nu am nicio grijă pe lume, doar iubesc viața,” a adăugat noua campioană de la US Open.

#USOpen champion @EmmaRaducanu has a special message for all of you: pic.twitter.com/eWtfe7PQ7a — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

„Dacă ți-ar fi spus cineva înainte de startul Wimbledon că vei fi campioană de Grand Slam la sfârșitul verii, ce i-ai fi răspuns?”



”Nu l-aș fi crezut deloc, pentru că, la începutul sezonului de iarbă abia îmi terminasem examenele. Am avut doar trei săptămâni să mă antrenez pentru primul meu turneu de mare șlem. Dar am construit după fiecare meci.

Wimbledonul a fost o experiență grozavă, dar am fost încă înfometată după victorii, chiar dacă am ajuns până în optimile de finală. Am muncit din greu după sezonul de iarbă, nu am avut multă pauză, am venit în SUA și cred că am crescut de la meci la meci ca joc, ca încredere.

Totul s-a așezat ca un puzzle azi, iar faptul că am ales loviturile bine și le-am executat așa cum trebuia e rezultatul muncii din ultimele cinci săptămâni. Ce am făcut bine în acest turneu e că am presat eficient în momentele grele,” a completat jucătoarea în vârstă de 18 ani seria declarațiilor care au denotat modestie, inteligență și capacitatea de a savura prețiozitatea momentului, toate, trăsături ale unei campioane veritabile în devenire.