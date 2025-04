Acționarul minoritar de la Rapid și-a dorit să pună capăt informațiilor contradictorii apărute în ultimele zile cu privire la viitorul lui Marius Șumudică în Giulești.

"Sunt două motive pentru care am venit. Primul, legat de faptul că s-a scris foarte mult în ultima vreme despre relația clubului cu Marius Șumudică, despre faptul că nu l-am fi dorit noi sau că ar pleca el... Declarațiile pe care le-am făcut au fost destul de clare, dar de multe ori sunt răstălmăcite.

Vreau să menționez foarte clar că relația dintre club și Marius Șumudică este una foarte bună, suntem o familie, l-am dorit foarte mult aici. El știe foarte clar cum a ajuns și faptul că l-am dorit și îl doresc și în acest sezon și în următoarele.

Relația dintre club și Marius Șumudică a fost, tot timpul, una cât se poate de bună. E normal ca eu sau alți oameni din club să intre în emisiuni, dar se pare că se creează foarte multă vâlvă și nu prea înțeleg de ce.

Eu am o relație foarte bună cu Marius și am avut-o încă de când a venit, iar acum cred că e și mai bună pentru că ne-am cunoscut în acest an. Vrem să ne realizăm obiectivul și să mergem mai departe.

Victor Angelescu: "Este cel mai important meci de până acum"

Al doilea motiv este faptul că avem acum, din punctul nostru de vedere, cel mai important meci. Am declarat că ne interesează Cupa, am tratat-o serios, suntem în sferturi și pentru mine este cel mai important meci de până acum, din acest sezon, ăsta fiind și motivul pentru care cred că e prima oară de când sunt la Rapid când voi merge alături de echipă în cantonament.

O să plec cu ei de azi și o să rămân cu ei pentru ca toată lumea să înțeleagă cât de important este acest meci.

Repet. Clubul și Marius Șumudică au o relație excepțională, cel puțin eu, vorbesc din partea mea, dar și din partea domnului Șucu sunt convins...", a declarat Victor Angelescu.