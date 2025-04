Universitatea Cluj – CFR (1-0) a fost partida care a încheiat etapa a 2-a din play-off. Meciul de pe „Cluj Arena“ s-a desfășurat în fața a peste 22.000 de spectatori, atmosfera fiind una frumoasă, demnă de un derby. Din păcate, imaginea admirabilă de pe stadion a fost „pătată“ de ce s-a întâmplat pe străzile orașului, după fluierul de final.

Potrivit relatărilor jurnaliștilor de la Stiridecluj, după derby, doi copii de 14 ani, suporteri ai CFR-ului, au fost atacați cu bestialitate de niște huligani, susținători ai lui „U“.

„La un moment dat, de pe podul cu lacăte am văzut cum apar 15-20 de indivizi. Aveau măști pe față și se îndreptau direct spre noi. N-am apucat să reacționăm, că deja erau lângă noi. Prima dată, l-au prins pe prietenul meu. L-au lovit peste față și i-au băgat mâinile prin buzunare, căutând fulare cu însemnele CFR. Nici nu apucasem să spun ceva sau să mă mișc, când, dintr-o dată, am simțit o lovitură extrem de puternică în cap. Instinctiv, am fugit. Am alergat vreo 10 metri, iar atunci mi-am pus mâna la ceafă. Am simțit ceva rece și, când am tras mâna, era plină de sânge. În acel moment, abia am realizat ce mi s-a întâmplat. Sângele îmi curgea pe gât și pe haine, iar totul se petrecuse atât de repede încât nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Chiar atunci am văzut că vin polițiștii și jandarmii, iar agresorii au început să fugă în toate direcțiile“, a povestit unul dintre cei doi copii.

După acest incident oribil, un băiat și-a sunat tatăl, iar acesta a ajuns la fața locului. Din fericire, până să ajungă bărbatul la cei doi suporteri agresați, ei fuseseră deja protejați de jandarmii și polițiștii care erau în zona incidentului.

„Dacă nu erau acolo jandarmii și poliția, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Poate băiatul meu ar fi fost bătut și mai rău, poate ar fi fost și mai multe victime. Au prins doar câțiva dintre ei (n.r. – din grupul de agresori), dar ceilalți s-au făcut nevăzuți. Când vezi astfel de situații, nu îți vine să crezi că trăiești într-un oraș civilizat. Astăzi, vom merge la IML pentru a obține certificatul medico-legal, iar apoi vom merge până în pânzele albe să se facă dreptate. Ce s-a întâmplat nu poate fi trecut cu vederea“, a spus bărbatul al cărui copil s-a ales cu o traumatism cranian minor și o plagă mică la nivelul capului.