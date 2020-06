BREAKING NEWS: Confruntari TERIBILE in centrul Londrei! Huliganii au lasat zeci de oameni intr-o baie de sange! Ce s-a intamplat

Au avut loc confruntari intre protestantii 'Black Lives Matter' si grupari de extrema dreapta, printre care s-au amestecat si huligani de la echipe de fotbal! Politia a intervenit, dar in multe momente a fost depasita! 100 de oameni au fost arestati, dupa confruntarile violente, anunta autoritatile engleze.

In marile piete din Londra, oamenii s-au batut si au lasat in urma lor o baie de sange! Una dintre imaginile care face inconjurul lumii il arata pe un protestatar de culoare incercand sa-l duca spre o ambulanta pe unul dintre huligani, care pare sa-si fi pierdut cunostinta!

Hey guys! You do realise the one who took you all on was a female!? Not so tough now are yaw’ll. now get home and hand your heads in shame! Morons!! #londonprotests #londonriots pic.twitter.com/nb7hZpC8Dj