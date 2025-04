Adrian Mititelu jr, dezgustat după ce a văzut formulele de start în FCSB - U Cluj. Ce l-a revoltat la culme

Adrian Mititelu Jr, atac dur îndreptat spre Sabău: "Acest antrenor..."

"Sa il ai disponibil pe golgheterul echipei cu 11 goluri, cel care ti-a castigat derbyul cu CFR Cluj etapa trecuta, iar tu sa nu incepi titular cu el in meciul din seara aceasta cu Steaua, asta denota ca antrenorul celor de la U Cluj are interese ascunse! In repetate randuri a avut acest comportament fata de Blanuta in acest campionat.

Daca eliminam golurile marcate de Blanuta la U Cluj, era de mult demis Ioan Ovidiu Sabau de la carma echipei, iar echipa se afla in play-out! Acest antrenor participa flagrant la regresul jucatorilor, nu la progresul acestora!", a scris Mititelu Jr, pe Facebook.