SuperLive cu Mihai Mironica, Gabi Torje si Florentin Petre, live de la 19:00 pe FB Sport.ro| Analiza primelor meciuri de la EURO 2020

Mihai Mironica revine de la ora 19:00, cu o noua editie incendiara a emisiunii SuperLive!

Mihai Mironica va discuta alaturi de Gabi Torje si de Florentin Petre despre primele partide de la EURO 2020.

Turcia - Italia, Belgia - Rusia si Anglia - Croatia sunt partidele cap de afis din primele zile de la EURO 2020, iar cei trei vor analiza in detaliu despre sansele pe care le are fiecare echipa care se afla in lupta pentru titlu.

Emisiunea este LIVE, de la ora 19:00, pe pagina de Facebook Sport.ro!