Mijlocașul român a suferit o ruptură a ligamentelor în iarna anului trecut și a fost operat. Pe 28 ianuarie a bifat Ianis primul său meci din acest sezon, 19 minute în victoria lui Rangers cu St. Johnstone. De atunci, însă, cu gruparea scoțiană angrenată în lupta la titlu, fotbalistul nu a primit multe minute din partea lui Michael Beale.

În cazul său au existat și discuții înainte de primele meciuri ale naționalei din preliminariile EURO 2024, după ce Gheorghe Hagi s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că fiul său nu a fost inclus nici măcar pe lista preliminară. Ianis a fost protagonistul ultimei conferințe de presă a lui Rangers, iar acolo a abordat mai multe subiecte.

Ianis Hagi: „M-am luptat cu asta!”

Hagi a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu Aberdeen despre viața sa ca jucător al lui Rangers din ultimul timp și ce speră să se întâmple în viitor. Totodată, mijlocașul român a precizat că îl așteaptă meciuri și alături de naționala României, semn că ar putea fi convocat în următoarea acțiune.

„Am avut o stare pozitivă în ceea ce privește sănătatea. M-am întors din ianuarie, iar de atunci antrenamentele au fost extrem de bune. Văd de la zi la zi progrese și acesta a fost focusul meu, să fiu sănătos și să revin la o formă bună, astfel încât să joc săptămânal puțin mai mult. Legat de asta am fost pozitiv, însă în ceea ce privește echipa și privind performanțele, cred că este o dezamăgire clară pentru fiecare persoană din club.

Mai avem cinci meciuri, încă patru săptămâni până se încheie sezonul cu Rangers, sper ca eu să mai am și două meciuri cu echipa națională și acesta este singurul meu focus acum”, a declarat Ianis conform rangersview.co.uk.

Analizând accidentarea dură pe care a suferit-o, Ianis a relatat, pas cu pas, cum a fost revenirea pe teren și într-o formă mai bună.

„Înainte să mă accidentez mă gândeam că accidentările pe termen lung sunt destul de simple, însă nu sunt deloc, în special cele la ligamentele încrucișate. Sincer, nu e de glumă. E foarte dificil, treci prin foarte multe emoții și când te întorci trebuie să realizați că eu am revenit în mijlocul sezonului, când fiecare jucător a ajuns în cea mai bună formă asta din punct de vedere fizic, în timp ce eu am început de la zero.

Eu, practic, sunt la începutul pre-sezonului. Nu există timp de pregătire pentru că la acest club joci din trei în trei zile și dacă joci trebuie să livrezi, nu poți doar să intri pe teren ca să primești minute. E complicat, trebuie să lupți cu tine pentru a trece peste asta, să încerci să prinzi minute. Am jucat și cu echipa a doua, am fost în comunicare constantă cu managerulul, să văd ce e mai bine pentru mine, dar în același timp echipa e prioritară.

Nu sunt obișnuit într-o situație de genul în care să nu joc, să nu fiu titular, întotdeauna am fost obișnuit să fiu titular. Am încercat să mă lupt cu asta, însă în același timp, să accept situația și să înțeleg că am fost scos din ritm un an”, a adăugat mijlocașul.