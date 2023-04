Hagi a intrat în direct să-l certe pe Marius Niculae: "Ianis, la Farul? O prostie! Nu îmi da lecții / Pot să am și eu o părere?"

Într-o emisiune la Digisport, Marius Niculae a spus că Ianis ar putea lua în calcul și varianta de a reveni la Farul Constanța sub formă de împrumut pentru a juca cât mai mult, având în vedere că la Rangers, după pauza de un an cauzată de accidentare, a prins puține minute.

Gică Hagi a cerut să intervină în direct la TV și să excludă categoric revenirea fiului său la Constanța. "Regele" i-a transmis în repetate rânduri lui Marius Nicule că vorbește superficial, iar Ianis este un jucător foarte important pentru Rangers.

Dialogul dintre Gică Hagi și Marius Niculae:

Gică Hagi: Am vrut să intervin. Mă uitam la voi și am văzut că discutați despre un subiect de la conferință. Eu am spus că nu-mi permit să vorbesc despre Ianis. Ce să vorbești despre un jucător care a renovat contractul acum două luni? Am văzut că Marius deja știe că poate să vină și la noi, să fie împrumutat. Ianis nu poate să fie împrumutat, Marius. El e jucătorul de bază al lui Rangers, el a stat un an din cauza unei accidentări grave. El nu pleacă împrumut nici măcar la echipa care l-a format. El e un jucător valoros, nu mai poate pleca împrumut. Dacă pleacă, pleacă doar transferat. Când Rangers îți renovează contractul și ești accidentat, înseamnă că ești un jucător foarte important. Nu vă mai jucați cu cuvintele așa ușor, să aruncați pe piață lucruri tratate superficial. E un jucător important și e păcat să aruncăm pe piață lucruri neadevărate, superficiale. Era o opinie? Opinia devine știre, trebuie să fii mult mai responsabil.

Marius Niculae: Gică, pot să intervin? Te respect foarte mult, n-am zis-o cu răutate. M-am gândit la ce e mai bine pentru Ianis. Dacă a renovat contractul, nu înseamnă că clubul o să te țină și o să te bage titular. Renovând contractul, clar este un jucător foarte important pentru Rangers...

Gică Hagi: Te rog frumos, dacă vrei, nu-mi da lecții dacă va fi titular sau nu. Ei decid. Eu nu vorbesc de titular, eu vorbesc de renovarea contractului. Ianis e jucătorul lui Rangers. A fost cel mai bun tânăr jucător până să se accidenteze. Punct!

Marius Niculae: Nu neg asta. Sunt de acord cu tine.

Gică Hagi: S-a accidentat și era cel mai bun tânăr jucător, iar tu spui dacă va juca sau nu? Are un proces de readaptare la efort. Doar atât! El e titular la Rangers, nu rezervă.

Marius Niculae: Eu am zis de partea cu recuperarea. Nu o să mai fie 100%, cum era înainte de accidentare, dacă intră acum.

"Nu trebuie să vorbesc despre Ianis?"

Gică Hagi: El, până se accidenteze, era titular la Rangers, la cea mai bună echipă din Scoția, care nu pierduse niciun meci cu el jucând. Au trecut grupa și s-au dus în sferturi de UEFA, unde au jucat finala. Ianis e un jucător important pentru Raagers.

Marius Niculae: Pot să am și eu o părere de un jucător sau altul? Sau nu trebuie să vorbesc despre Ianis?

Gică Hagi: Părerea trebuie să fie pertinentă!

Marius Niculae: Păi, e pertinentă! Am trecut și eu prin aceeași accidentare.

Gică Hagi: Părere poți să ai, dar părere e una, a vorbi corect e alta.

Marius Niculae: Și ce am zis greșit?

Gică Hagi: Dacă tu ai zis că vine împrumutat la Farul?

Marius Niculae: N-am zis. Am zis că poate exista posibilitatea.

Gică Hagi: Nu poate să existe, nu există posibilitate asta! De la Rangers nu poate să vină la Farul înapoi, scuză-mă. Asta e o prostie! Eu trebuie să intervin. E o prostie spusă în direct.

Marius Niculae: Dacă joacă Farul în Champions League, nu poate să vină?

Gică Hagi: Ianis a ajuns la un nivel în care nu poate să joace, să vină înapoi.

Marius Niculae: Ok, n-am zis că trebuie să vină, ci că ar putea. N-am zis că trebuie să vină la Farul, ci că doar e o opțiune.

"Te rog frumos să-l suni pe Ianis!"

Gică Hagi: Nu putem să vorbim superficial. Domnule, e la Rangers! Scuză-mă! E la un club foarte mare. Dacă nu știai, îți zic! E în primele 3 cluburi în Europa ca trofee câștigate.

Marius Niculae: Știu, Gică, am jucat în Scoția. Dar nu asta am zis, ci că trebuie să joace. Eu am zis că el trebuie să ia în calcul fiecare variantă ca să joace. Naționala are nevoie de el, iar el trebuie să joace. Dacă nu poate la Rangers să fie titular după acea accidentare foarte gravă, nu te așteaptă nimeni. Toată lumea vrea să dai 100% de la început.

Gică Hagi: Ca să dai o opinie, te rog frumos să-l suni pe Ianis și să vezi ce părere au cei de la Rangers despre Ianis. Sunt lucruri aruncate ușor, superficial. Spune că nu ești informat, că nu îți dai cu părera. Nici eu nu îmi dau cu părerea, deși știu cum e Ianis la Rangers. El trece printr-un proces de readaptare la efort și atâta tot. Când va juca, vom vedea, dar eu știu din surse sigure că Ianis e un jucător foarte, foarte important pentru Rangers, pentru mâine! Înseamnă că antrenorul și conducerea îl văd extraordinar. Cred că asta ai auzit, nu? Că ești la lotul național. Ai auzit?

Marius Niculae: Asta nu înseamnă că o să joace de mâine titular. Eu ziceam ca concept...

Gică Hagi: Iar spui un lucru superficial. Eu n-am vorbit de mâine. Te rog frumos. Nu te juca cu lucrurile așa ușor. După un an, cât a stat el, nu poți vorbi de mâine cu el. Trebuie să aștepți, să vezi momentul și să se refacă. El e sănătos, se antrenează. Va putea juca 30-45 de minute.