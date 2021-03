Ianis a vorbit inaintea RAZBOIULUI cu Stanciu din Europa League! "Stiu la ce sa ma astept!" Ce a spus jucatorul lui Rangers

Ianis Hagi se va duela cu Nicolae Stanciu un dubla din optimile de finala Europa League, Slavia Praga – Rangers.

Jucatorul scotienilor a vorbit pentru prima data despre acest duel si spune ca abia astepta sa il intalneasca pe Stanciu, jucator cu care o relatie de prietenie. De asemenea, Ianis a dezvaluit ca intalnirea cu fostul jucator de la FCSB va fi o motivatie in plus, dar si un avantaj.

"Il cunosc foarte bine pe Nicolae si am jucat cu el in ultimii doi ani la echipa nationala. Pana acum cateva luni, discutam despre Slavia, despre ce fel de echipa sunt. Asa ca stiu la ce sa ma astept. Cu siguranta, faptul ca Nicolae Stanciu joaca la Slavia va fi un avantaj pentru mine.

Va fi un meci frumos, dar din pacate nu vom avea din nou fani in tribune, nici acasa, nici in deplasare. Ne lipsesc in Europa sezonul acesta, dar asta este. Va fi frumos sa ma lupt cu Nicolae, dar evident ca incercam sa ne calificam in runda urmatoare", a declarat Ianis Hagi potrivit publicatiei The Scotsman.

De asemenea, romanul a sspus ca Rangers este pregatita de ascensiune in Europa League, iar dubla cu Slavia este marele test.

„Staff-ul de antrenori de la Rangers fac o treaba foarte buna in pregatirea jocului ca grup, pentru Europa League. Vom fi pregatiti sa o facem”, a mai afirmat Ianis.

Slavia Praga – Glasgow Rangers se va juca pe 11 martie, iar returul va avea loc o saptamana mai tarziu in Scotia, pe Ibrox.