"E in primii 10 fotbalisti ai lumii!" Ianis Hagi, in atentia unui fost fotbalist! Care sunt calitatile prin care se remarca jucatorul lui Rangers

Ianis Hagi a fost analizat de un fost jucator de fotbal.

Ianis Zicu a declarat ca fiul lui Gica Hagi este unul dintre cei mai buni tineri fotbalisti ai lumii, remarcandu-se prin tehnica de lovire si prin modul in care gestioneaza situatiile din teren.

"Din punctul meu de vedere, trebuie sa vedem la Ianis strict calitatile pe care le are. Are calitati la un nivel foarte inalt, la viziune, la tehnica de lovire, la felul in care gestioneaza situatiile din teren. Nu trebuie sa asteptam de la Ianis sa dribleze patru fotbalisti si sa mearga singur spre poarta.

Sau sa ia mingea in viteza maxima. Lucrurile astea nu poate sa le faca. Dar ce poata sa faca, cred ca e in primii 10 fotbalisti ai lumii, din categoria de varsta pe care o are el. Cum loveste mingea, cum paseaza, cum gandeste jocul", a declarat Ianis Zicu, potrivit GSP.

Rangers, echipa lui Hagi, este lider detasat in clasamentul din Premiership, fiind la un pas de a deveni matematic campioana.

Urmatorul meci al echipei lui Steven Gerrard este programat pe 3 martie, in deplasare pe terenul celor de la Livingston.