Ianis Hagi, la Real Madrid sau Lazio pentru 30 de milioane de euro?! Anunt SOC in presa internationala 

Ianis Hagi i-a impresionat pe scotieni cu evolutiile sale din acest sezon.

Cei de la Ibrox Noise au scris astazi ca oficialii lui Rangers ar fi interesati sa realizeze un transfer pe bani multi la finalul acestui sezon, urmand a vinde cel putin un jucator.

Pe lista fotbalistilor care ar putea pleca de la Rangers se afla, printre altii, Ryan Kent, James Tavernier si Alfredo Morelos. Scotienii l-au inclus si pe Ianis Hagi pe aceasta lista, stabilindu-i o cota de piata de aproape 30 de milioane de euro.

"Numele lui Ianis Hagi este urias, iar jucatorul a fost foarte implicat in acest sezon in parcursul lui Rangers. Per total a fost foarte impresionant, iar echipe mari il urmaresc. Consideram ca Rangers va accepta o oferta mare in schimbul sau, iar cu siguranta Real Madrid si Lazio si l-ar permite.

Valoarea sa? In jur de 25 de milioane de lire sterline (aproximativ 29 de milioane de euro). Probabilitatea unei astfel de vanzari? 6/10", au notat scotienii.

Presa internationala a prezentat in ultimele luni interesul unor cluburi importante pentru Ianis, printre care si Real Madrid si Lazio.

In acest sezon, Hagi a reusit 6 goluri si 11 assist-uri in cele 35 de aparitii in tricoul lui Rangers. Fotbalistul este cotat de site-ul transfermarkt.com la 6 milioane de euro.