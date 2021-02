Steven Gerrard, dorit de o SUPER PUTERE a Europei! Ce club vrea sa-l 'fure' pe antrenorul lui Ianis Hagi 

Steven Gerrard s-ar putea desparti de Rangers la finalul acestui sezon.

Potrivit jurnalistilor publicatiei Mirror, oficialii lui Liverpool au inceput sa ii caute un inlocuitor lui Jurgen Klopp, care ar fi tentat sa preia echipa nationala a Germaniei din vara.

Favoritul sefilor campioanei din Premier League este Steven Gerrard, care are un sezon de vis pe banca tehnica a lui Rangers, echipa cu care nu a pierdut niciun meci in Premiership, fiind la un pas de a cuceri matematic titlul.

Klopp nu ar mai vrea sa ramana la Liverpool din cauza sezonului mai slab pe care il parcurge echipa. Campioana en-titre a Angliei nu a mai castigat pe teren propriu de la jumatatea lunii decembrie, iar in meciurile disputate in 2021 a inregistrat 4 victorii, o remiza si 7 infrangeri.

De cealalta parte, Steven Gerrard, antrenor care s-a declarat multumit de investitia in Ianis Hagi, pe care l-a laudat ori de cate ori a avut ocazia, nu a pierdut in acest sezon decat meciul cu St. Mirren, din sferturile de finala ale Cupei Ligii, care a avut loc la jumatatea lunii decembrie.

In Premiership, Rangers este lider detasat, aflandu-se la 15 puncte de Celtic, care are si un meci in plus disputat. Mai mult, echipa este calificata in optimile de finala ale Europa League, unde va infrunta Slavia Praga pentru un loc in sferturi.