"Asta ne face mai buni! Iubesc meciurile cu presiune!" Ce a declarat Ianis Hagi inaintea urmatorului meci al lui Rangers

Ianis Hagi a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului dintre Livingston si Rangers.

Romanul a dezvaluit, printre altele, care sunt secretele din spatele evolutiilor sale bune. Ianis a spus ca il ajuta foarte mult atmosfera de la echipa si faptul ca au o stare de spirit buna, cu totii.

"Cand esti fericit, dai tot ce ai mai bun pe teren. Ma bucur de fotbal aici. Iubesc meciurile cu presiune. Este clar progresul nostru, toti jucatorii au venit cu o mentalitate de invingatori, iar spiritul nostru de competitivitate ne-a facut mai buni, ca grup.

Tot staff-ul face o treaba excelenta, toate detaliile, cat de mici, conteaza si ne ajuta sa performam. Suntem toti jucatori diferiti in atac, asta ne face o echipa impredictibila.

Suntem foarte diferiti, dar ne intelegem intre noi foarte bine. Intr-un sezon, nu poti castiga doar 3, 4, 5 la 0, apar si meciuri mai stranse, dar cel mai important lucru sunt cele trei puncte", a declarat Ianis Hagi.

????️ Press Conference: Ianis Hagi spoke to the media ahead of Wednesday's trip to Livingston. pic.twitter.com/T5DPBuj33Z