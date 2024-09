Veste excelentă pentru Ianis Hagi! Antrenorul care l-a adus pe român la Rangers ar putea reveni la echipă

Chiar dacă a transmis în repetate rânduri că își dorește să revină la prima echipă a lui Rangers și să își recâștige locul de titular, Philippe Clement, antrenorul scoțienilor, pare că a luat o decizie finală în ceea ce îl privește pe fotbalistul român.

Omul care l-a adus pe Steven Gerrard poate reveni la Rangers

Totuși, Daily Record a anunțat faptul că norocul i-ar putea surâde internaționalului român. Recent, John Bennett a decis să își dea demisia din funcția de președinte al lui Rangers din cauza unor probleme de sănătate, iar în locul său ar putea ajunge Dave King, cel care a mai fost conducătorul clubului de pe Ibrox în perioada 2015-2020.

King este cel care a reușit să îl aducă pe Steven Gerrard la Rangers în 2018, iar odată cu vestea că Dave King ar putea reveni la conducerea clubului, fanii au început să spere că și legendarul fotbalist al lui Liverpool s-ar putea întoarce pe banca tehnică. De altfel, și specialiștii din Scoția susțin că Gerrard ar putea fi tentat să o părăsească pe Al Ettifaq pentru a se întoarce la Rangers.

Gerrard a părăsit-o pe Rangers în 2021 și a semnat cu Aston Villa, însă după un sezon ratat, legendarul fotbalist al lui Liverpool a decis să își relanseze cariera în Arabia Saudită.

Recent, Gerrard a declarat că nu are de gând să plece de la Al Ettifaq, mai ales după startul foarte bun de sezon al echipei sale, însă fanii lui Rangers speră că tehnicianul s-ar putea răzgândi.

”Dacă am semnat, vreau să fiu loial. Vreau să îmi duc contractul până la capăt. Vreau să continui munca pe care am început-o aici. Campionatul va crește și eu sunt aici. Știu că vă gândiți dacă această experiență mă va ajuta să revin acolo unde visez să fiu. Asta va decide altcineva”, a spus recent Gerrard pentru The Telegraph.

Philippe Clement: "Situația lui Ianis Hagi nu s-a schimbat. Nu e numai decizia mea"

Într-o conferință de presă, vineri, Clement a fost întrebat din nou despre situația mijlocașului român. Jurnaliștii au menționat performanțele excelente ale lui Hagi pentru echipa națională, însă tehnicianul belgian a rămas ferm pe poziție, reiterând că situația lui Hagi la Rangers nu s-a schimbat.

„Am mai spus-o în trecut, situația nu s-a schimbat. Nu e numai decizia mea. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Situația nu s-a schimbat în momentul de față și nu are sens să continuăm pe acest subiect”, a declarat Clement.