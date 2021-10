Tătărușanu, mustrat de Ibrahimovic și Kjaer în victoria cu Torino! Ce i-au reproșat coechipierii 

Cum Mike Maignan (26 ani) nu poate fi utilizat din cauza problemelor medicale, în duelul cu Torino, 1-0, din campionat, Stefano Pioli a mizat pentru al patrulea meci consecutiv pe Ciprian Tătărușanu (35 ani).

Cu toate că a păstrat poarta intactă contra torinezilor, portatul român a fost mustrat de Simon Kjaer (32 ani) și Zlatan Ibrahimovic (40 ani).

În minutul 78, fundașul danez i-a reproșat lui Tătărușanu că nu a intervenit la timp pentru a reține mingea și l-a obligat pe Calabria să atingă balonul cu pieptul în careu. Românul nu a înțeles reacția lui Kjaer și a ținut să îi comunice acest lucru.

???? Kjaer wasn't too happy with how long it took Tatarusanu to claim that ball ????pic.twitter.com/bfALDvXOAJ