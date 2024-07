Răzvan Marin a semnat! ”Contract până în 2026”

Răzvan Marin (28 de ani) a revenit la finele stagiunii trecute la Cagliari Calcio, clubul-mamă la care e legitimat din iulie 2021, după ce a fost achiziționat de la Ajax pentru 10 milioane de euro.

Cu Cagliari s-a înțeles la începutul lunii iulie Davide Nicola, pentru preluarea băncii tehnice. Antrenorul a colaborat o scurtă perioadă cu Răzvan Marin la Empoli, iar cei doi s-au înțeles de minune.

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Răzvan Marin și-a extins înțelegerea contractuală cu Cagliari până în 2026 și că a vrut să rămână la clubul aflat acum sub comanda lui Davide Nicola.

Razvan #Marin has extended his contract with #Cagliari until 2026 and he would like to stay. He is in a good relationship with coach Davide Nicola. #transfers