Premieră pentru Ionuț Radu în acest sezon! Decizia luată de antrenorul lui Celta Vigo

Antrenorul lui Celta Vigo a luat o decizie în cazul lui Ionuț Radu.

Ionuț Radu este într-o formă excelentă de când a venit la Celta Vigo, iar prestațiile bune ale portarului român l-au adus în atenția lui Mircea Lucescu.

Radu a devenit goalkeeper-ul titular al naționalei României și a fost în poarta tricolorilor cu Moldova și Austria.

Claudio Giraldez îl va trece pe bancă pe Ionuț Radu

Antrenorul lui Celta Vigo a luat decizia de a-l trece pe Ionuț Radu pe banca de rezerve în meciul din Cupa Spaniei cu Puerto de Vega.

Claudio Giraldez îl va titulariza pe Ivan Villar pentru această partidă, dar portarul român rămâne titularul postului, conform Marca.

Giraldez l-a lăudat pe fotbalistul român pentru prestațiile din acest sezon, chiar dacă a punctat faptul că mai are aspecte unde s-ar putea îmbunătăți.

„Are o maturitate și un palmares care l-au făcut mai puternic, chiar și după greșeala aceea din presezon. Alți jucători, mai tineri, fac față mai greu, dar el s-a descurcat exemplar de bine.

Sunt mulțumit de prestația lui și cred că mai are loc de îmbunătățiri la multe capitole. Vrea să învețe, să se perfecționeze și are o energie incredibilă. Se vede pe teren. Mă bucur că lucrurile merg bine pentru el și mi-aș dori să nu fie nevoit să se implice atât de mult”, a spus Claudio Giraldez, conform sursei menționate mai sus.

Portarul român de 28 de ani a adunat 12 meciuri în poarta formației din Spania, două în Europa League și opt în La Liga.

3,5 milioane de euro este cota lui Ionuț Radu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

