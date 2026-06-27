„Chilipir” pentru englezi: prețul cerut pentru transferul lui Andrei Rațiu la Liverpool

Andrei Rațiu , în vârstă de 28 de ani, a intrat în atenția uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul englez. Noul antrenor al formației de pe Anfield, Andoni Iraola , tehnician cu un trecut legat de Rayo Vallecano, alături de directorul sportiv Richard Hughes , îl apreciază pe internaționalul român și intenționează să obțină semnătura tricolorului în această perioadă de mercato.

Negocieri pentru suma de transfer

Rayo Vallecano nu este dispusă să renunțe ușor la Andrei Rațiu. Conducerea spaniolilor solicită achitarea integrală a clauzei de reziliere, stabilită la 25 de milioane de euro. Potrivit informațiilor din Regat, Liverpool vrea să negocieze această sumă și urmează să pună pe masă o primă ofertă de 21 de milioane de euro. Șansele ca propunerea să fie acceptată sunt minime, ținând cont de faptul că Rayo a refuzat sistematic în trecut toate ofertele sub clauză.

Jurnaliștii britanici privesc această potențială tranzacție ca pe o afacere excelentă din punct de vedere financiar pentru clubul lor. „Richard Hughes poate rezolva transferul unui star din La Liga la preț de chilipir”, au scris cei de la yahoo!sports.

„Fundașul dreapta are 28 de ani și are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro. Are experiență bogată în La Liga și poate fi opțiunea perfectă pentru Liverpool”, au mai scris englezi.

Dacă mutarea se va concretiza pentru cele 25 de milioane de euro cerute, Andrei Rațiu va stabili un record absolut pentru Rayo Vallecano. Românul ar deveni cel mai scump fotbalist vândut vreodată de echipa iberică, depășind la mare distanță recordul actual. Până în prezent, cea mai profitabilă vânzare a celor de la Rayo a fost Adrian Embarba, cedat la Espanyol în anul 2017 pentru suma de 10 milioane de euro.