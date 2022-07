Tutto Reggina anunță că Reggina (Serie B) ”a primit unda verde” de la Fiorentina pentru împrumutul în viitorul sezon al fundașului român Eduard Duțu (21 de ani).

”Reggina a definitivat cu Fiorentina acordul pentru împrumutul apărătorului născut în 2001 Eduard Duțu, un nume despre care s-a vorbit încă de la începutul lui iulie și care astăzi își găsește locul la echipă”, a precizat, luni la prânz, sursa citată.

Eduard Duțu a fost împrumutat de Fiorentina și în ultimul sezon, dar în Serie C

Duțu a semnat prelungirea contractului cu Fiorentina după ce gruparea din Serie A a fost impresionată de ultimul sezon al fotbalistului, petrecut sub formă de împrumut la Montevarchi, în Serie C.

"E un băiat puternic, care are un potențial extraordinar. S-a descurcat bine în Serie C și cred că va ajunge rapid în Serie A. E un profesionist adevărat, are 190 cm înălțime, o tehnică foarte bună pentru un fundaș, o personalitate excepțională, greu de cerut ceva în plus de la un fundaș.

Fiorentina trebuie să îl țină atent sub observație, pentru că, dacă este ajutat să se dezvolte corect, poate deveni un jucător important pentru echipă. Fiorentina ar trebui să-l prețuiască", l-a caracterizat pe Duțu, pentru Lady Radio, radioul fanilor Fiorentinei, Roberto Malotti, antrenorul de la Aquila Montevarchi.

Fostul campion mondial Pippo Inzaghi, numit recent pe banca tehnică a Regginei

La Reggina, el va fi antrenat de celebrul Pippo Inzaghi, fostul mare atacant al naționalei Italiei (campion mondial în 2006) și al lui Juventus Torino și AC Milan, instalat în urmă cu câteva zile pe banca tehnică.

Filippo nu are o carieră de antrenor de succes precum fratele său Simone, care a strâns trofee cu Lazio și Inter: ”Superpippo” le-a condus până acum pe AC Milan, Venezia (liga 3 cu promovare), Bologna (Serie A), Benevento (Serie B cu promovare) și Brescia (Serie B).