Ionuț Radu, aproape să-și găsească o nouă echipă! Informația apărută în Italia, confirmată și de agentul său

În această vară, Ionuț Radu a revenit la Inter, după un sezon în care a fost împrumutat la Bournemouth, unde nu aa reușit însă să se impună.

Ionuț Radu, aproape să revină în fotbalul francez

Așadar, în acest context, se pare că Ionuț Radu va pleca definitiv la de la Inter și sunt șanse mari să părăsească și campionatul Italiei.

Celebrul jurnalist Nicolo Schira a confirmat faptul că Inter Milano negociază în aceste momente transferul definitiv al lui Ionuț Radu.

Se pare că așa cum a spus în urmă cu câteva săptămâni chiar agentul portarului român, Crescenzo Cecere, Ionuț Radu are mari șanse să ajungă în fotbalul din Franța, acolo unde este dorit de două cluburi.

#Inter are working to sell Andrei #Radu on a permanent deal: two french clubs are interested in him. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 1, 2024

La scurt timp după postarea făcută de jurnalistul italian, a venit încă o dată și confirmarea lui Cecere: ”Lucrăm la un transfer pentru el în Franța”.

Ionuț Radu nu este străin fotbalului din Franța. Portarul a adunat 17 partide la Auxerre, unde a încasat 20 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în cinci rânduri.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Ionuț Radu, potrivit Transfermarkt.

Ionuț Radu a fost propus la echipa lui Ronaldo

Real Valladolid este în căutarea unui portar, după ce clubul patronat de legendarul brazilian Ronaldo nu i-a prelungit contractul lui Jordi Masip, iar Alvaro Aceves nu este luat în considerare pentru a apăra în Primera Division.

Astfel, pe radarul nou-promovatei din La Liga a ajuns Ionuț Radu, a anunțat pucelafichajes.com.

Ionuț Radu a început fotbalul la academia lui Dinamo, dar, în 2013, a făcut pasul în Italia, la Pergolettese. În 2013, a semnat cu Inter, iar trei ani mai târziu ajunge la prima echipă a nerazzurrilor.

În CV-ul lui Ionuț Radu mai apar formații precum Avellino, Genoa, Parma, Cremonese, Auxerre și Bournemouth.