Chivu a fost întrebat la Sports Business Academy și dacă s-a consultat cu cineva înainte de transferul de la Roma la Inter. Iată răspunsul: „Am decis singur! Eu nu m-am sfătuit niciodată cu nimeni. Dacă întrebam pe oricine, mi-ar fi zis Real Madrid, e clar. Asta aveam și eu în cap. Ideea era că discuția telefonică pe care am avut-o cu persoana respectivă de la Real m-a convins să mă îndrept către Inter, mai mult decât către Real. Am mai avut ceva dubii până să ajung la Inter, pentru că a mai trecut o lună în care eram jucătorul Romei”.

Plus că mie nu mi-a plăcut celebritatea niciodată și eram conștient că, din momentul în care mă duceam la Real Madrid - asta-i o scuză, pentru că procentul e foarte mic -, era mai mult decât puteam duce. Opțiunea mea nu a fost influențată de partea financiară, întrucât contractul de la Real Madrid și cel de la Inter erau asemănătoare, nu exista nicio clauză, pur și simplu trebuia să spun „Da” și să merg. Dar mi-am dorit Interul pentru că nu am vrut să las Italia fără să câștig un campionat. Nu mi-a părut rău niciodată pentru această alegere”.

Chivu: "Au fost 40-50.000 de oameni la un antrenament oficial care m-au înjurat din secunda unu până în ultimul minut de antrenament"

Cristi a trecut prin momente grele în acea lună. Lumea aflase că s-a înțeles cu Inetr, iar fanii Romei au luat foc. „Când m-am întors la Roma, am fost escortat de poliție și nu am mai ieșit din cantonament în următoarele trei săptămâni nici măcar pentru meciurile de pregătire. Aveam un circuit de alergări pe care îl făceam în altă parte, pentru că la stadion eram scuipat non-stop. Au fost 40-50.000 de oameni la un antrenament oficial care m-au înjurat din secunda unu până în ultimul minut de antrenament.

Nu am fost luat la aniversarea de 75 de ani a clubului Roma, la un meci demonstrativ, pentru a nu strica sărbătoarea lor. Am trăit niște momente dificile, când mi-am pus și întrebarea: dacă Inter nu mă cumpără sau dacă nu va exista altă ofertă, eu va trebui să trăiesc un an așa? Dar, tot răul spre bine, s-a rezolvat și am ajuns la Inter”, și-a încheiat Chivu capitolul despre transferul la echipa cu care urma să câștige două titluri de campion, două Cupe ale Italiei, două Supercupe ale Italiei, un Campionat Mondial al cluburilor și cel mai important trofeu al carierei, Champions League.