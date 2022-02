Ce îl așteaptă pe Stanciu în fotbalul chinez și salariul real de la Wuhan

Florin Pârvu, fost jucător la Petrolul, Dinamo, FC Brașov sau Universitatea Craiova, care a fost antrenor interimar la Henan Songshan Longmen FC, pentru ultima parte a sezonului trecut din Chinese Super League, a vorbit despre condițiile la care va trebui Nicolae Stanciu să se adapteze la noua sa echipă.

În Wuhan, clima e bună și nu există probleme cu mâncarea

"Wuhan Three Towns e promovată anul acesta în prima ligă, au antrenori spanioli la echipa de seniori și la academii, au mai mulți jucători brazilieni, se bazează pe școala latină de fotbal. E ok pentru Stanciu, merge la o echipă bună, o echipă stabilă din punct de vedere financiar. E un club relativ nou, dar plătește.

Clima e bună, cel puțin în zona unde am lucrat eu, în provincia Henan, și unde va ajunge Stanciu, în Hubei. Sunt patru anotimpuri, nu este căldură mare și nici umiditate excesivă, e oarecum asemănător cu ce avem în România. În sudul Chinei este o problemă, la Guangzhou sau Shenzhen, sunt condiții climaterice mai grele. În Wuhan nu ar trebui să fie probleme, poate avea dificultăți doar când merge să joace prin sud.

Nu există probleme cu mâncarea, poți mânca orice în China. Era diferit când am ajuns eu aici, ca jucător, dar acum nu mai există asemenea probleme. Nu cred că îl așteaptă cu sărmăluțe, dar au restaurante italienești, braziliene, europene în toate orașele. Nu am găsit restaurant românesc în China, pentru că nu e o comunitate foarte mare, cred că sunt mai mult profesori de limbi străine sau diverși specialiști.

Sezonul va începe în aprilie și se va încheia în noiembrie 2022



Să vedem cum va fi organizat campionatul în acest an. Sigur va începe campionatul pe 23 aprilie și se va termina pe la jumătatea lunii noiembrie. Sezonul trecut s-au jucat turnee în diverse localități, primele patru s-au calificat mai departe pentru play-off, restul au mers în play-out.

Prima ligă din China are un nivel foarte bun. Au antrenori de calitate, transferă jucători străini de mare valoare și există jucători chinezi excelenți, fotbalul de acolo a progresat mult. Au o infrastructură senzațională. Echipa Dalian, care a retrogradat la finalul sezonului trecut, poate fi comparată cu Liverpool sau cu echipele din Premier League, este incredibil cantonamentul lor. Stadioanele sunt la un nivel de minim Național Arena, deci foarte bune.

Stanciu, salariu de 2 milioane de dolari, după ce China a plafonat remunerațiile

Din punct de vedere sportiv, Stanciu va rămâne la un nivel foarte bun în China, dar drumul este foarte lung și anevoios. Nivelul este foarte bun, iar salariile sunt destul de mari, chiar față de campionatele bune din Europa. Salariile maxime pentru străini sunt plafonate la 2.5 milioane de dolari pe sezon, cred că Stanciu va câștiga undeva în jur de 2 milioane de dolari, deși se specula că va lua 3-4 milioane. Jucătorii chinezi câștigă maxim 500.000 de dolari pe an. Cei care au semnat mai de mult pot rămâne cu vechile contracte până la finalizarea lor, e o schimbare apărută de curând în regulamente.

Stilul de joc presupune angajament fizic, este un campionat unde se pune accent pe partea fizică, pe forță, pe travaliu, pe reacție. Eu cred că el a fost adus să facă diferența în ultima treime, nu să alerge mai mult decât jucătorii chinezi. Majoritatea echipelor de aici caută fotbaliști străini de ultimă pasă și de finalizare. Stanciu are inteligența și tehnica pentru a nu avea probleme. Bate bine loviturile libere, poate înscrie cu lejeritate, poate pasa inteligent... Nu e un stil de joc care ne avantajează neapărat pe noi, românii, dar el a fost luat ca un număr 10 și nu cred că va avea probleme", a precizat Pârvu pentru Sport.ro.

Pârvu, a antrenat în prima ligă chineză, dar a refuzat Astra și așteaptă oferte din Liga 2 sau Liga 3

Florin Pârvu a fost antrenor la echipa U21 a clubului Henan Songshan Longmen FC, dar a rămas antrenor interimar la echipa de seniori, după ce spaniolul Javier Pereira a semnat cu Levante. "Pentru că antrenorul de la seniori a plecat la Levante, Javi Pereira a antrenat câteva etape în La Liga, a rămas secundul și m-a promovat pe mine la echipa mare. Am avut ultimul turneu cu echipa, în Shanghai am jucat, și de Crăciun, și de Revelion, și pe 3 ianuarie. Pereira a revenit la echipă cu staff-ul său, iar eu sunt din nou în discuții să mă întorc la U21, pentru că sunt mulțumiți de cum am lucrat.

Sunt încă acasă, într-o vacanță, aștept să văd ce se întâmplă în România. Am cinci ani de când sunt plecat din România, am luat în calcul să încerc să găsesc ceva în țară. În trecut, Petrolul a vrut să mă ia împreună cu finul meu, Nae Constantin, dar eu am continuat în China. Mă bucur pentru rezultatele bune pe care le are echipa, sper să promoveze în Liga 1.

De la Astra am avut ofertă clară, dar nu m-am dus pentru că știu ce probleme sunt acolo. Aștept să văd dacă se materializează ceva de la Liga 2, nu aș spune nu nici unei oferte de la Liga 3, dacă e un club care vrea promovarea. Deocamdată sunt acasă, văd până la vară dacă rămân în România sau mă întorc în China", a spus acesta.