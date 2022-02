Stanciu, "dispărut în misiune" sau tot om în vogă pentru națională? Versiunea selecționerului

După mai multe săptămâni de negocieri între Slavia Praga și nou-promovata din China, cehii au acceptat să îl vândă pe Nicolae Stanciu, care părăsește campioana din Fortuna Liga după două sezoane și jumătate.

Nicolae Stanciu, decizie apăsătoare

Nicolae Stanciu a ales să joace în China, iar decizia sa redeschide o dezbatere care stârnește tot felul de reacții. Iese din circuitul primei reprezentative un fotbalist care ia o astfel de hotărâre? Are capacitate să mai ajute naționala? Cine va merge din staff-ul naționalei să-l urmărească.

În contextul în care jucătorul din Alba Iulia a devenit liderul naționalei, iar prima reprezentativă a arătat și în campania de calificare la CM din Qatar că nu mai beneficiază de jucători care face diferența, fostul jucător de la Vaslui și FCSB pare să ajute în continuare trupa lui Edward Iordănescu.

La 28 de ani, Nicolae Stanciu a ales China

Selecționerul care încearcă să califice naționala la EURO 2024 a fost invitat în urmă cu o săptămână la Ora Exactă în Sport de la Pro X și a vorbit despre subiectul arzător.

În urmă cu șapte zile transferul nu se parafase, dar azi trecerea lui Stanciu la Wuhan a devenit oficială.

"Ce faci? Fugi de mine?"

”În agenda mea va fi și multă muncă de teren. E posibil să călătoresc. E cam departe China. Chiar i-am spus că mi-a făcut o zi proastă atunci când am primit vestea (n.r - transferul lui Nicolae Stanciu la Wuhan): 'Ce faci, fugi de mine?'. Că noi am lucrat împreună, am ținut legătura, dar, din punctul meu de vedere, nu iese din circuit.

Vom încerca să gestionăm altfel. Vor fi patru jocuri în 12 zile, nu vei putea folosi oricum aceiași jucători, vom apela la un sistem controlat de rotație și e posibil să îl vedem în jocul al doilea sau al treilea, nu în primul”, a spus Edward Iordănescu la Ora Exactă în Sport.

Cotat de site-urile de specialitate la 7 milioane de euro, Stanciu a adunat 54 de selecții și 11 goluri pentru România, fiind membru al generației care mergea la Euro 2016. Unirea Alba Iulia (12 meciuri / 1 gol) FC Vaslui (55/3), FCSB (136/33), Anderlecht (53/9), Sparta Praga (34/10), Al-Ahli (10/2) și Slavia Praga (112/26) sunt echipele pentru care acesta a evoluat.

Programul naționalei în Nations League