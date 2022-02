Verdictul românului care a antrenat în prima ligă chineză, în sezonul trecut: "E imposibil ca Stanciu să fie convocat acum la națională!" 

Prahoveanul Florin Pârvu (46 ani), care a fost antrenor interimar la Henan Songshan Longmen FC, pentru ultima parte a sezonului trecut, a explicat de ce Nicolae Stanciu se va găsi în imposibilitatea de a răspunde convocărilor la echipa națională a României, cel puțin în perioada următoare. Mijlocașul Slaviei Praga a semnat cu Wuhan Three Towns, echipă nou-promovată în Chinese Super League, dar are șanse infime să joace în amicalele cu Grecia (25 martie) și Israel (29 martie), primele cu Edi Iordănescu în postura de selecționer.

"Nu există cursă directă din România spre China, trebuie să faci escale. Eu am plecat prin Amsterdam, Paris sau Bruxelles. Apoi, faci o altă escală într-un oraș mare din China, care are condiții de carantinare a avionului. După aterizare, stă în carantină tot avionul pentru două săptămâni, inclusiv piloții și însoțitoarele de zbor. Ar fi greu ca cei de la club să accepte ca Stanciu să piardă trei săptămâni sau o lună pentru a răspunde convocărilor la naționala României. Pentru acțiunea următoare, 100% Stanciu nu are cum să vină. Cam pierzi pe drum o zi dus, o zi întors, e și o difență de fus orar, dar carantinarea obligatorie e cea mai grea.

Sunt niște lucruri pe care le faci, că nu acceptă pe oricine. Nu acceptă acum turiști, doar rezidenți și cei cu vize de lucru. E destul de complicat, se fac teste... Pleci din București, ajungi la Amsterdam, de exemplu, contactezi ambasada Chinei din Olanda, care îți dă un green code, cu care te urci în avion. Se fac teste medicale, îți iau și sânge. Se zboară bine, cel mai probabil va ateriza la Shanghai, unde va sta carantinat două săptămâni, după care urmează alți 700km până la Wuhan, cu avionul sau cu trenul de mare viteză.

China este țara care are cele mai puține cazuri de Covid-19. Orașul e ok, e foarte frumos și foarte sigur. Se mai descoperă câte un caz de coronavirus, dar autoritățile testează mult și închid rapid totul, ca să nu se răspândească. Ei au știut ce să facă în asemenea situații, noi, europenii, nu am fost pregătiți. Eu cred că e mult mai sigur acum în China decât în România, din punct de vedere al Covid-19. Stanciu e în siguranță la Wuhan, mai în siguranță ca în București. Eu m-am vaccinat prima dată cu Sinovac, vaccinul chinezesc, apoi cu Pfizer în România, nu am avut nicio problemă. La ei chiar se respectă carantina și măsurile medicale decise de guvern. Stanciu e safe la Wuhan, nu are motive de îngrijorare", a declarat Pârvu pentru Sport.ro.