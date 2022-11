Azerii, uluiți după anunțul lui Gigi Becali în privința lui Reghecampf: "Șocant!"

Finanțatorul vicecampioanei a invocat faptul că Reghecampf se află sub contract cu Neftchi Baku, iar salariul său din Azerbaidjan ar fi mare: "Nu știu, un milion și jumătate", spunea Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, vineri.

Azerii, surprinși după ce Gigi Becali a dezvăluit salariul lui Laurențiu Reghecampf de la Neftchi Baku

Presa din Azerbaidjan a preluat declarațiile lui Gigi Becali și s-a arătat uluită de suma avansată de patronul de la FCSB: "Un număr șocant!", a titrat Sport Info.

"Patronul clubului din România, care a spus că se află în căutarea unui antrenor principal după demisia lui Nicoae Dică, a recunoscut că Reghecampf este un antrenor valoros. Totuși, a subliniat că este dificil din punct de vedere financiar ca acest lucru să se realizeze", au mai scris azerii.

Conform informațiilor de la momentul semnării contractului cu Neftchi Baku, Reghecampf ar avea un salariu mult mai mic decât cel avansat de Gigi Becali: 480.000 de euro pe an.

Laurențiu Reghecampf (47 de ani) o pregătește pe Neftchi Baku de la începutul acestui sezon. După 13 etape disputate în campionat, echipa antrenorului român ocupă locul 3 în campionatul din Azerbaidjan, cu 26 de puncte, la 10 lungimi de liderul Qarabag, care are și un meci mai puțin.

Reghecampf a antrenat la FCSB în două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017. Alături de bucureșteni, "Reghe" a cucerit două titluri, o Supercupă a României și o Cupă a Ligii.

Ce a spus Gigi Becali despre posibila revenire a lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Patronul roș-albaștrilor a spus la „Ora exactă în sport” că nu a luat în calcul varianta Reghecampf în niciun moment, mai ales în contextul în care tehnicianul are deja contract cu Neftchi Baku din Azerbaijan.

„El are echipă, nici nu am vorbit despre el, el antrenează. Ce să îl iei de acolo? Are omul echipă. Ce, poți să iei antrenor de la echipele lor. Acolo are salariu mare, nu știu, un milion și jumătate, nu știu.

Ce să mă mai apuc să negociez? Eu acum încerc să văd ce fac ca să pot să mă retrag. Nu vezi cum joacă cu noi? Se distrează ăștia cu noi. Nici nu s-au antrenat înainte de meci, au ajuns și la miezul nopții”, a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.