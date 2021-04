Surpriza nedorita la antrenamentele unui club din America! Un aligator a intrat pe gazon si i-a speriat pe jucatori

Toronto se pregatea de primul meciul din sferturile Ligii Campionilor CONCACAF cu Cruz Azul, cand la antrenament si-a facut aparitia subit un aligator.

In cele din urma, reptila a fost scoasa de pe terenul de antrenament si nimeni nu a fost ranit.

Sperietura a fost, insa, pe masura, iar imaginile filmate au ajuns virale.

Only in Florida...????

An alligator was an unwelcome guest at Toronto FC's training session! ????pic.twitter.com/UYtAYJEzqI