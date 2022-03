Moment cutremurător petrecut în direct! Translatorul american a izbucnit în plâns în timp ce transmitea mesajul președintelui Zelenski

Ucrainenii reușesc să facă față asaltului Rusiei, însă cu mari dificultăți, în contextul în care rușii bombardează și atacă orașele importante, fără să mai țină cont de riscurile la care sunt supuși civilii. Scopul lui Putin este să cucerească Kievul, care însă nu a cedat până în prezent.

În capitala Ucrainei se află și președintele țării, Volodimir Zelenski, cel devenit ținta numărul 1 a grupărilor cecene și de mercenari trimise de Putin. Președintele s-a transformat rapid într-un erou, datorită deciziei sale se a rămâne pe front și de a se lupta pentru a-și apăra țara de invazia rusă.

Marile puteri ale lumii au început să impună sancțiuni dure Rusiei, iar în cursul zilei de luni, Zelenski a semnat cererea pentru ca Ucraina să poată intra în Uniunea Europeană. În urma deciziei din Parlamentul European s-au început demersurile în acest sens.

Președintele ucrainean a ajuns la inima tuturor pentru tăria de care dă dovadă, iar discursurile sale emoționante nu au trecut niciodată neremarcate. Zelenski le vorbește oamenilor despre atrocitățile care se petrec în țara sa, la deciziile lui Putin.

După femeia translator de origine germană care a început să plângă în timpul unui discurs de ale președintelui, un alt delegat cu traducerea discursului lui Zelenski a cedat în momentul în care a auzit vorbele președintelui. De această dată, un translator american al renumitului post din New York, MSNBC, a fost surprins plângând în timp ce traducea declarațiile președintelui.

„Nimeni nu ne va dezbina. Suntem puternici. Suntem ucraineni. Ne dorim să ne vedem copiii în viață. Cred că este o dorință corectă”, a fost discursul care l-a făcut pe translator să plângă.

Translator chokes up as Zelensky addresses the European Parliament: "Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. We have a desire to see our children alive. I think it's a fair one." pic.twitter.com/AqOzmMPuFx