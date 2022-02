Volodimir Zelenski, președintele erou al Ucrainei, mesaj direct către România! Ce i-a transmis lui Klaus Iohannis

În ciuda atacurilor nesfârșite la care sunt supuși de ruși, ucarineni refuză să predea armele, iar după ce Putin a amenințat întreaga omenire cu bombele nucleare, sprijinul militar venit dinspre UE pentru armata ucraineană a crescut simțitor.

România s-a alitat și ia partenerilor euorpeni și a trimis sprijin militar (căști, veste antiglonț și muniție de atac) și umanitar către țara vecină.

Volodimir Zelenski a ținut să transmită României un mesaj de mulțumire.

„Sunt recunoscător României pentru contribuția sa semnificativă la capacitățile de apărare ale țării noastre. Sunt recunoscător lui Klaus Iohannis (n.r. - președintele României) pentru sprijinirea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Simțim sprijinul politic și de apărare al partenerilor noștri”, a fost mesajul lui Zelenski.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine's membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.????????????????????