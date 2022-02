Absolut cutremurător! Translatorul postului german Welt a izbucnit în lacrimi în timp ce transmitea discursul președintelui Zelinski

Unul dintre cele mai emoționante momente l-a avut protagonist pe translatorul postului german de televiziune Welt.

În timp ce traducea mesajul transmis de președintele ucrainian, aceasta a început să plângă, iar pe parcursul discursului și-a finalizat activitatea printre lacrimi.

Reacția jurnalistei

La câteva secunde după încheierea discursului, jurnalista și-a cerut scuze pentru reacția emoționantă, scuze pe care le-a transmis și prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter.

"Sunt traducător, am participat la discuții de zeci de ore pentru pace. Dar astăzi, la televiziunea germană, nu am putut să închei mesajul lui Zelenski, spre final am izbuncnit în lacrimi. Vă iubesc, ucraineni", a scris aceasta.

The translator of the German newspaper Welt burst into tears while translating Zelensky's latest video message. pic.twitter.com/KT9HUyKZMy — KyivPost (@KyivPost) February 27, 2022

Mesaje de mobilizare din partea lui Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un mesaj pe reţelele de socializare din centrul oraşului Kiev, în care dezminte zvonurile conform cărora ar fi cerut armatei să se predea în faţa trupelor ruse.

"Sunt multe informaţii false în mediul online care spun că am cerut armatei să se predea şi că este o evacuare. Sunt aici. Nu ne predăm. Ne vom apăra ţara", a afirmat Zelenski.