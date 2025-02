Explozie de curaj, adrenalină și forță în cea de-a treia ediție a show-ului Românii au talent din sezonul 15: ”Sunteți de pe altă planetă!”

Scena Românii au talent a fost, aseară, martora unui spectacol electrizant, plin de emoție, surprize și demonstrații uimitoare de talent. Milioane de români au urmărit show-ul captivant, emisiunea fiind și în această săptămână lider absolut de audiență.



Într-o ediție intitulată „Toate trăirile”, jurații Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, alături de prezentatorii Smiley și Pavel Bartoș, au fost martorii unui moment memorabil: prestația impresionantă a trupei de acrobație Hakuna Matata. Cu un show uluitor, plin de forță, agilitate și echilibru, trupa originară din Tanzania a reușit să-i surprindă pe jurați.

„Eu cred că doar trăiți în Tanzania și, în realitate, sunteți de pe altă planetă! Am încercat să stau singur pe primul cilindru și știu cât e de dificil. E un exercițiu bun pentru snowboarding, să înveți să-ți ții echilibrul. Dar doar am încercat, nu am și reușit. Ce ați făcut voi e de domeniul imposibilului! Eu v-aș încadra la categoria „surreal”! Noi asta ne dorim să vedem cel mai tare în emisiune – lucruri care să ne surprindă, să ne lase cu gura căscată și, după, noi, în continuare, să nu credem că a fost adevărat ceea ce am văzut!

La nivelul acesta ați fost voi astăzi! Am crezut că le-am văzut pe toate. Ei bine, se dovedește că nu e așa și că, în continuare, cineva reușește să ne surprindă. Voi ați făcut asta! Dar eu mi-aș dori foarte tare să mă asigur că voi o să ajungeți în semifinală”, a spus Andi Moisescu înainte de a apăsa butonul auriu și de a-i trimite direct în semifinale.