Eva Longoria, ravasitoare la 45 de ani. Cum s-a pozat fosta sotie a lui Tony Parker

A trecut aproape un deceniu de cand actrita Eva Longoria si fostul baschetbalist Tony Parker nu mai formeaza un cuplu, cei doi fiind considerati in continuare una dintre cele mai mediatizate perechi care au existat vreodata in lumea sportului.

Dupa divortul din 2011, ambii si-au refacut viata in compania altor parteneri, americanca fiind in acest moment casatorita cu un potent om de afaceri mexican, Jose Antonio Baston, cu care are si un copil. Ajunsa la 45 de ani, Eva Longoria traieste o a doua tinerete, dovedind ca nu si-a pierdut nimic din farmecul de odinioara.

Protagonista celebrului serial ”Neveste disperate” a fost considerata ani la rand una dintre cele mai frumoase actrite de la Hollywood. Lucru valabil si in prezent, de vreme ce Eva isi permite sa pozeze in ipostaze sexy, asa cum a facut-o recent, intr-una dintre ultimele sale postari pe Instagram.

”Mai simte cineva nevoia de a îmbraca rochii?” s-a intrebat Eva Longoria, explicand o fotografie senzuala, realizata in resedinta din Los Angeles, acolo unde isi petrece carantina. Succesul a fost enorm, ea primind in scurt timp cateva sute de mii de aprecieri din partea fanilor, care i-au remarcat in special picioarele perfecte.