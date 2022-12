Starea de sănătate a fostului mare fotbalist brazilian s-a degradat în ultimele săptămâni, iar la aproape o lună de la internarea în spital, familia a confirmat decesul său.

În cariera sa, Pele a întâlnit și naționala României, la Campionatul Mondial din Mexic, din 1970, turneu pe care brazilienii l-au și câștigat. Sud-americanii s-au impus atunci cu 3-2 în fața naționalei la care evoluau nume precum Cornel Dinu, Mircea Lucescu sau Florea Dumitrache.

Chiar dacă România a părăsit acel turneu încă din grupe, Pele și-a amintit, la ani distanță de la acel turneu final, de echipa ”tricolorilor”, spune Marin Condescu, președintele de la Pandurii Târgu Jiu, care a avut ocazia să-l întâlnească pe legendarul fotbalist brazilian.

Marin Condescu, despre întâlnirea cu Pele: ”Știa totă echipa României de la CM!”

Cu scopul de a strânge fonduri pentru o cauză nobilă, Pele a strâns mai mulți oficiali de cluburi, din mai multe țări, pe un vas de croazieră pe care au fost organizate licitații. În dialog cu Sport.ro, Condescu și-a amintit cu drag despre discuția pe care a purtat-o cu emblema fotbalului brazilian.

„Venise invitația, dacă sunt de acord să mergem într-o croazieră de o săptămână. Am plecat din Veneția, am făcut tot nordul de la Marea Mediterană până-n Grecia, dar și întors. Am fost mai mulți din lumea sportului. Ținea minte toată echipa României de la Campionatul Mondial.

Acum să-ți spun care a fost ideea generoasă și cum poți să folosești marile figuri emblematice ale sportului. Era într-o misiune umanitară voia să facă un centru de sănătate, un spital, pentru cei care nu pot să-și plătească asigurările mediale. A închiriat acest vapor, a invitat pe toată lumea.

Guvernul brazilian a făcut pentru toate cele 1.000 de goluri pe care le-a marcat medalii de aur, argint și bronz, și în fiecare seară se organizau licitații. Și începea nebunia! Se vindea și cu 2-3.000 de euro golul. Și toate aceste fonduri obținute au fost donate pentru construirea acestui spital. De aici a plecat ideea de a organiza.

Pele s-a pozat cu fanionul echipei Pandurii Târgu Jiu

Au fost de la toate cluburile din Europa invitați, din Africa, din America. Pe vasul ăla eram vreo 3.000 de oameni. A fost o mare bucurie, ai stat lângă definiția supremă a fotbalului! N-aș putea să-ți spun cât de plăcut era ca și discuții. Cred că s-a întâlnit cu toți acei oameni, șapte zile a fost satisfacția supremă. Dacă nu eram în lumea fotbalului, e clar că nu ajungeam acolo.

Am și cu ce să mă mândresc. Îmi povestea despre echipa României, cu marii jucători. Știa și acum despre Hagi, Popescu, i-a plăcut la un moment dat, nu știu în ce împrejurări, Adrian Ilie! M-a întrebat și despre ce este acum”, a spus Marin Condescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Foto: Marin Condescu / arhivă personală



Pele a jucat aproape toată cariera în Brazilia, la Santos. Între 1975 și 1977 a mai jucat pentru New York Cosmos, de unde s-a retras.

Legendarul Pele a marcat, potrivit Guinness, 1.279 de goluri în toată cariera, în 1.363 de meciuri. Inclusiv FIFA îl recunoaște ca fiind fotbalistul cu cele mai multe goluri înscrise în carieră.

A marcat 77 de goluri în 92 de partide pentru naționala Braziliei și este de șase ori campion în țara sa, cu Santos FC, alături de care a câștigat de două ori și Copa Libertadores.

România - Brazilia 2-3, CM Mexic 1970 | (Dumitrache '34, Dembrovschi '84 / Jairzinho '22, Pele '19, '67)

România : Adamache - Sătmăreanu, Dumitru, Lupescu, Mocanu - Dembrovschi, Nunweiler, Dinu, Lucescu - Dumitrache, Neagu

: Adamache - Sătmăreanu, Dumitru, Lupescu, Mocanu - Dembrovschi, Nunweiler, Dinu, Lucescu - Dumitrache, Neagu Rezerve : Rică Răducanu, Gheorghe Gornea - Gheorghe Tătaru, Nicolae Pescaru, Flavius Domide, Dan Coe, Augustin Deleanu, Mihai Ivăncescu, Laszlo Gergely, Nicolae Dobrin, Marin Tufan

: Rică Răducanu, Gheorghe Gornea - Gheorghe Tătaru, Nicolae Pescaru, Flavius Domide, Dan Coe, Augustin Deleanu, Mihai Ivăncescu, Laszlo Gergely, Nicolae Dobrin, Marin Tufan Antrenor: Angelo Niculescu