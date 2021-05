Luptatorii din gala lui Morosanu se pot imbogati! Bonusuri in premiera: sportivii vor fi platiti in criptomonede 

Gala din 4 iunie, de la Pro TV si Pro X, e prima care ofera bonusuri in criptomonede!

Lupta serii si cel mai tare knockout vor fi premiate in gala lui Morosanu! Un sponsor ofera 5000 de criptomonede pentru luptatorii care vor face spectacol si va fi prima gala care premiaza astfel sportivii.

"De ce criptomonede? In primul rand, suntem prima promotie din lume care premiaza sportivii in criptomonede. Speram ca sportivii sa aiba multe beneficii in urma acestei premieri", a spus Catalin Morosanu pentru PRO TV.

Morosanu mizeaza pe Andrei Stoica si nu uita ca a avut si el a avut ocazia sa fie premiat in criptomonede, dar a refuzat!

"Si acum daca ma gandeam... bai, dar prost am fost ca daca luam ajungeam si eu cu cateva sute de mii in cont", a adaugat Morosanu.